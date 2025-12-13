Greissy Ortega sobre Samahara Lobatón tras aparente infidelidad de Bryan Torres: "Me identifico con ella"

La joven Greissy Ortega tuvo un pasado muy complicado con Ítalo Villaseca, el padre de sus tres primeros hijos. Por ello, la colombiana expresó que se siente identificada por lo que Samahara Lobatón viene pasando en su vida tras conflicto con Bryan Torres.

Greissy apoya a Samahara

Durante una entrevista exclusiva con el diario 'El Trome', Greissy Ortega fue consultada sobre la separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres tras medio de rumores de infidelidad de parte del cantante de salsa. Afirmó que se sintió muy identificada por su pasado con Ítalo Villaseca.

"Vi una escena donde ella llora y le dice: 'Por qué me hiciste esto'. Esa escena fue muy parecida a las que yo viví en algún momento (con Ítalo Villaseca). Ítalo me engañaba siempre y me pegaba por reclamarle. Ella (Samahara) es una mujer guerrera, sabe trabajar y sabrá sacar adelante a sus hijos. Me identifico con ella", expresó.

Además, decidió darle algunas recomendaciones sobre no bajarse ante un hombre y aplaude su separación. Aunque también reveló que tiene la suerte de contar con el apoyo de sus familiares, algo que según declaró ella no tuvo, acusando a Milena Zárate de darle espalda y en otras ocasiones, arremetiendo en su contra.

"Está super joven, así que le recomiendo que nunca baje la cabeza ante ningún hombre. No debemos ser la incondicional de nadie. Sé que llegará alguien a su vida que la ame y la valore con sus hijitos. Tiene la suerte de tener a su familia al lado, que no sale a despotricar de ella y le secan las lágrimas", comentó.

No cree que Bryan Torres cambiará

Durante la entrevista, Greissy Ortega también señaló que actualmente Lobatón está vulnerable porque recién ha dado a luz, pero que no debe perdonar a Bryan Torres porque no dejará de ser infiel a su pareja. Espera que pueda encontrar al hombre de su vida.

"Está vulnerable, recién ha dado a luz, pero ojalá que no dé su brazo a torcer porque el hombre infiel y pegalón no cambia... solo descansa. Ya llegará un hombre a su vida y que valga la pena. Lamento mucho por lo que le está pasando vivir, le ha tocado pura cochinada y hombres que solo salen a rajar de ella", añadió.

De esta manera, la hermana de Milena Zárate dio su apoyo de manera pública a Samahara Lobatón por todas las cosas que viene pasando en su vida y ahora, enfrentándose como madre soltera. Además, Greissy Ortega señala que la influencer al menos cuenta con el apoyo de su familia, algo que ella no tuvo.