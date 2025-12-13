RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Antes de separarse?

'La Nena' revela lo que encontró en el IPad de sus hijos de Juan Ichazo y Macarena: "Son fotos privadas"

En el programa de Magaly, Johana Cubillas reveló lo que encontró hace unos días en el dispositivo de sus hijos, donde revelaría la conducta deshonrosa de Juan Ichazo con Macarena Vélez.

'La Nena' encontró fotos privadas de Juan Ichazo y Macarena
'La Nena' encontró fotos privadas de Juan Ichazo y Macarena (Composición Karibeña)
13/12/2025

Desde hace tiempo, Johana Cubillas y Juan Ichazo vienen en problemas mediáticos que ahora ha llegado a un tema legal. La 'Nena' pediría el divorcio al argentino por conducta deshonrosa debido a que terminó encontrando fotos subidas de tono con Macarena Vélez en el dispositivo de sus hijos. 

Encontró fotos de Ichazo y Macarena Vélez

Tras las declaraciones de Macarena Vélez sobre Juan Ichazo en el programa de Magaly, Johana Cubillas respondió a la entrevista de los 'urracos' donde menciona que la exchica reality le cree todo lo que el argentino le dice. Además, señala que el padre de sus hijos habría tenido una conducta deshonrosa cuando estaba viviendo aún en su casa. 

"Macarena defiende mucho a Juan, porque ella dice que inició con Juan, o sea la conoció el 31 de enero, que a los días se fue a su AirBnb, que a la semana ya vivían juntos. Cuando Juan se fue a Argentina usaba Bumble, entre el 14 de febrero y el 23 de febrero", expresó. 

Es así como también reveló que hace unos días terminó encontrando por casualidad fotos comprometedoras de Juan Ichazo con Macarena Vélez en el IPad de sus hijos, debido a que comparten la misma cuenta de ICloud. 

"Eso yo lo encontré porque Juan tiene el ICloud y todas sus cosas, en el IPad de mis hijos, o sea ni siquiera se preocupa, o sea la cantidad de fotos obscenas que yo tengo en el IPad que obviamente no las puedo mostrar porque son fotos privadas, pero he visto incluso conversaciones de él con otras chicas en el IPad de mis hijos del 8 de febrero", reveló la 'Nena'. 

Así respondió Juan a Johana

Tras ello, los reporteros también se comunicaron con Juan Ichazo para saber su descargo sobre las declaraciones de la madre de sus hijos. Entonces, menciona que no habría tenido nada con Macarena Vélez desde abril de este año. 

"Con Macarena estoy de enamorados recién en abril, la primera cita que tuve con ella en un rooftop, que tomamos un agua con gas fue el 7 de febrero, yo no estaba con ella. Si estaba soltero ¿Cuál es el problema? A mí me tiene cansado, o sea tengo que dar explicaciones ahora si dice de mi vida privada estando soltero", dijo. 

De esta manera, Juan Ichazo niega cualquier acusación que está realizando Johana Cubillas en su contra sobre el inicio de su relación con Macarena Vélez. A pesar de que la joven ha mostrado en privado a su abogada, a los reporteros de Magaly y a la conductora de TV, las fotos comprometedoras. 

