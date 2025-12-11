Macarena Vélez asegura que nunca grabó a los hijos de Juan Ichazo y la 'Nena': "Es hablar con pruebas"

Juan Ichazo y Johana Cubillas están nuevamente en un problema mediático sobre sus hijos, pero también de falta de respeto de la 'Nena' hacia Macarena Vélez. Aunque se hija del 'Nene' Cubillas se disculpó afirmó que la novia de su ex habría grabado a sus niños, pero la exchica reality lo desmiente.

Macarena niega grabar a los hijos de la 'Nena'

En un comunicado, Johanna Cubillas se disculpó por la forma en que trató a Macarena Vélez, pero la joven no lo dejó ahí. Agregó que estaba furiosa por que se habrían metido con sus hijos señalando que la exchica reality los habría grabado. Ante esto, la actual novia de Juan Ichazo salió a desmentirla asegurando que nunca lo filmó.

"Yo jamás filmo a sus hijos, jamás hago nada de esas cosas, Inclusive, siempre tratamos de que todo sea privado porque son pequeños tienen 5 y dos años. Juan, cuando los va a ver, no es que todo el tiempo está filmándolos porque son pequeñitos. Creo que la exposición mediática no viene al caso", expresó.

Sobre las agresiones verbales de Johanna

Como se recuerda, Johanna Cubillas fue grabada agrediendo verbalmente a Macarena Vélez cuando sus hijos estaban presentes. La exchica reality señaló que nunca le respondió porque no es su forma de actuar.

"Eso dice más de la otra persona que de uno mismo. Yo la verdad en ese tema no me pienso meter, yo no me manejo de esa manera, así que con eso me quedo", expresó.

Además, señaló que una persona no debe salir a acusar de algo sin tener pruebas en la mano. Por ello, señala que también grabaron la agresión que sufrió de parte de la madre de los hijos de Juan.

"Es muy fácil hablar, la idea es hablar con pruebas, no solamente que le den el micrófono a una persona y simplemente salga a decir todo lo que quiere decir sin una prueba de por medio. Por eso, lamentablemente, a veces tenemos que manejarnos así en algún momento tenemos que grabar o no porque hay que defenderse. A veces la palabra de una persona prima y no son los hechos reales", añadió.

De esta manera, Macarena Vélez sale a responder directamente a Johana Cubillas negando que en algún momento haya grabado a sus menores hijos. Sobre la agresión verbal que sufrió de parte de la ex de Juan Ichazo, señaló que no responderá de la misma manera.