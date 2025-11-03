Sheyla Rojas envía indirecta a Sir Winston para que le pida matrimonio: "Han pasado casi 5 años"

La exchica reality Sheyla Rojas regresó al Perú tras varios años de residir en México y aprovechó su visita para hablar sobre su vida personal. La popular 'Shey Shey', pareja del Sr. Winston, sorprendió al confesar que desea convertirse en madre otra vez y, además, dejó un mensaje implícito sobre su matrimonio con el empresario mexicano.

Sheyla Rojas sobre ser mama y casarse

En una reciente entrevista para el programa 'Arriba Mi Gente', Sheyla Rojas fue consultada sobre la posibilidad de ampliar su familia junto a Sir Winston. La modelo no descartó la idea y reconoció que este año no pudo avanzar en ese proyecto debido a otros compromisos.

"Ya me han preguntado eso y sí, obviamente me encantaría, pero pues no sé, si se da, se da. Creo que este año estuve muy enfocada en el pádel y siento que se me pasó rápido y no metí la presión que debí meter, pero si se da, yo contenta", comentó.

Sheyla también señaló que actualmente trabaja con un especialista en fertilización para poder concretar su deseo de ser madre. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su indirecta sobre el matrimonio con Sir Winston.

"Espero que se dé pronto, Sir Winston, por favor. Han pasado cinco años, la estás haciendo demasiado larga", mencionó, dejando en claro que desea formalizar la relación.

Sheyla Rojas como ama de casa

Hace unos días en el programa 'Magaly TV: La Firme', Sheyla Rojas llegó contando cómo tiene una vida de lujos al lado de su pareja en México. Además, de cómo ha superado la enfermedad que sufrió hace unos días. Entonces, la conductora de televisión le consultó sobre su vida en tierras mexicana.

"¿Cómo es tu vida en Guadalajara a parte de jugar paddel?", le preguntó, y Sheyla respondió: "Soy una muy buena ama de casa y lo he descubierto algo que jamás me imagine en la vida porque yo era un cero a la izquierda, hasta el agua se me quemaba, la verdad es que lo disfrute mucho".

Durante la entrevista, señaló que ha recibido propuestas de trabajo en la televisión peruana, pero su pago solo cubriría sus productos de shampoo y que ahora estaría en otra etapa de su vida.

Así mismo, la exchica reality comentó que actualmente viene pasando por otra etapa de su vida donde disfruta su tranquilidad y ya no para pendiente de las redes sociales, como en años anteriores.

"Tú sabes que obviamente estoy disfrutando mucho, disfruto bastante la tranquilidad que tengo. Entonces, hay cosas que ya no estoy a veces ni siquiera pendiente de mis redes sociales", expresó.

Sheyla Rojas atraviesa un momento de tranquilidad y enfoque en lo personal. Entre su deseo de convertirse en madre nuevamente y la indirecta sobre formalizar su relación con Sir Winston, la exchica reality demuestra que ha alcanzado una etapa de equilibrio y madurez, donde la familia y la paz personal tienen prioridad sobre la vida mediática.