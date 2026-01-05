Doña Charo y Xiomy Kanashiro recibieron juntas el 2026: Revelan foto que confirma su buena relación

El Año Nuevo 2026 dejó una imagen familiar que no pasó desapercibida en el entorno del exfutbolista Jefferson Farfán. Su mamá, doña Charo Guadalupe, recibió el nuevo año al lado de Xiomy Kanashiro, actual pareja de la 'Foquita'. Una foto de ambas juntas se difundió en redes sociales y no pasó desapercibida para los seguidores.

Doña Charo y Xiomy Kanashiro celebraron juntas el Año Nuevo

La llegada del Año Nuevo 2026 dejó una imagen que llamó la atención en la farándula local. Doña Charo Guadalupe, mamá del exfutbolista Jefferson Farfán, celebró el inicio del año al lado de Xiomy Kanashiro, actual pareja de su hijo. Una foto de ambas juntas se difundió en redes sociales y rápidamente se volvió tema de conversación.

La instantánea fue compartida por Cuto Guadalupe, hermano de doña Charo, quien publicó la imagen en sus redes sociales para saludar por el Año Nuevo. En la foto se ve a la mamá de la 'Foquita' y a Xiomy sonrientes, tranquilas y muy cercanas, lo que dejó en claro que entre ellas hay un buen vínculo.

Para muchos seguidores, esta imagen terminó de despejar los rumores que hablaban de una supuesta mala relación. Desde hace semanas, algunos comentarios en redes aseguraban que no existía cercanía entre ambas, pero la foto fue tomada como una respuesta clara y sin palabras.

Xiomy aclaró rumores con doña Charo y estuvo en su cumple

Antes de que se difundiera esta imagen, Xiomy Kanashiro ya se había pronunciado sobre los comentarios que circulaban en redes. La bailarina dejó en claro que su relación con doña Charo es un tema personal y que no se deja llevar por lo que se dice en la farándula. En esa misma línea, Xiomy fue clara al hablar del cariño que existe entre ambas.

"Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", explicó en su momento. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", añadió.

La celebración de Año Nuevo no fue el único momento que compartieron. Xiomy Kanashiro también estuvo presente en el cumpleaños de doña Charo, que se celebró el 1 de enero en Chincha. La mamá de Jefferson Farfán festejó su día con una reunión familiar llena de música afroperuana, baile y mucha alegría.

Durante la fiesta, la bailarina fue captada grabando parte del show y disfrutando del ambiente junto a los familiares del exfutbolista. En los videos que circularon en redes sociales, se la vio cómoda, sonriente y participando sin problemas de la celebración.

Estas imágenes reforzaron la idea de que Xiomy ya forma parte del entorno cercano de la familia Farfán-Guadalupe. Para muchos usuarios, su presencia tanto en Año Nuevo como en el cumpleaños de doña Charo demuestra que la relación va en serio.

En conclusión, la imagen de doña Charo Guadalupe y Xiomy Kanashiro juntas durante el Año Nuevo 2026 terminó por confirmar que entre ambas existe una relación cordial y cercana. Tanto la celebración de Año Nuevo como el cumpleaños de la mamá de Jefferson Farfán mostraron a la bailarina integrada al entorno familiar, dejando atrás los rumores y marcando un inicio de año en armonía.