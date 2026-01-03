¿Ya es parte de la familia? Xiomy Kanashiro acompaña a Jefferson Farfán en el cumpleaños de Doña Charo

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, celebró su cumpleaños este 1 de enero con una reunión especial en Chincha. La fiesta fue íntima, familiar y cargada de música negra, donde no faltaron el baile, las risas y la compañía de Xiomy Kanashiro, pareja del exfutbolista.

Doña Charo celebró su cumpleaños con Jefferson Farfán y Xiomy

La celebración del cumpleaños de Doña Charo, mamá de Jefferson Farfán, reunió a familiares y amigos cercanos destacando la presencia de Xiomy Kanashiro. El ambiente estuvo marcado por el ritmo afroperuano y por momentos muy comentados en redes, como cuando Farfán salió a la pista para bailar festejo junto a su madre, desatando aplausos entre los invitados.

La música estuvo a cargo de la agrupación 'Rumba negra', que animó la reunión desde el inicio. Desde sus redes sociales, uno de sus integrantes resumió el espíritu de la noche.

"Empezamos el año poniendo rumba y gozadera en el cumpleaños de nuestra querida Charo Guadalupe, gracias por su energía y disfrutar con un espectáculo de acorde a la ocasión", se lee.

Uno de los instantes más llamativos fue el show de contrapunto de zapateo. Un bailarín sorprendió con su talento, mientras Jefferson Farfán se animó a seguirle los pasos, generando risas y ovaciones. A la fiesta también se sumó 'Cuto' Guadalupe, tío del exfutbolista, quien no dudó en bailar y disfrutar del momento.

La presencia de Xiomy Kanashiro fue otro detalle que llamó la atención. La influencer fue vista grabando varios pasajes del show y disfrutando del ambiente. En redes, muchos usuarios destacaron que se le veía cómoda y cercana a la familia.

Eso sí, algunos seguidores notaron la ausencia de los nietos de Doña Charo, hijos de Melissa Klug, así como de la hija mayor de Jefferson Farfán. Aun así, la celebración no perdió alegría y se mantuvo como una reunión familiar llena de tradición.

Xiomy Kanashiro aclara su relación con Doña Charo

Tras algunos comentarios y rumores en redes sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro decidió aclarar el tema y fue directa. Además, dejó en claro el cariño que existe entre ambas.

"Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas", señaló. "Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", agregó la bailarina.

En conclusión, la fiesta de Doña Charo causó sensación por la presencia de una de las parejas más mediáticas del momento. Entre música, baile y momentos emotivos, Jefferson Farfán mostró su lado más cercano y familiar, mientras que Xiomy Kanashiro sigue integrándose con naturalidad al entorno del exfutbolista. Una celebración sencilla, pero llena de tradición y alegría.