Xiomy Kanashiro luce 'pancita' en fotografía con Jefferson Farfán ¿Ilusionada con tener un hijo?

A inicios de este año, Xiomy Kanashiro anunció su relación amorosa con Jefferson Farfán y pasaron su primera Navidad como pareja. Aunque, la bailarina llamó la atención por tener una 'pancita' y esto dijo al ser consultada por una fan.

¿Xiomy Kanashiro embarazada?

Hace unos días, Xiomy Kanashiro compartió una fotografías celebrando su primera navidad junto a Jefferson Farfán a menos de un año de relación amorosa. La bailarina lució un conjunto rojo brillante que llamó la atención de sus seguidores.

La publicación que compartió en las redes sociales tuvo miles de reacciones llamando la atención. El mensaje que compartió en sus redes fue expresando que disfruto de un bello momento junto a su pareja la 'Foquita'.

"Brindemos por una Navidad inolvidable. Feliz Navidad", expresó la artista por medio de sus redes sociales luciendo muy feliz junto al árbol de Navidad y su mascota.

Entonces, una usuaria comentó la publicación de la bailarina con varios emojis de embarazada. Esto llamó mucha la atención de usuarios que esperaban la respuesta de la joven artista, quien negó estar en la dulce espera de su pareja.

"No bebé, no estoy embarazada", escribió la bailarina en respuesta a la joven, pero la usuaria le respondió: "Sería lindo un bebé de ustedes". Ante esto, la novia de Jefferson Farfán no dudó en comentar con emoticones de corazón y caritas con ojos de corazón, que podría significar que estaría ilusionada.

Xiomy Kanashiro responde comentarios

Pasaron Navidad juntos

La modelo Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se convirtieron en tendencia este jueves 25 de diciembre tras compartir su Navidad en redes sociales. No obstante, un detalle no pasó desapercibido por los usuarios: la aparente ausencia de doña Charo, madre del exfutbolista, en la celebración.

En la primera imagen se puede ver a la pareja frente a un imponente árbol de Navidad. Jefferson Farfán, fiel a su estilo relajado pero a la moda, se dejó ver muy sonriente. A su lado, Xiomy Kanashiro acaparó las miradas con un conjunto satinado en rojo intenso, dejando claro que la complicidad entre ambos está en su mejor momento.

De esta manera, la pareja sorprendió pasando su primera Navidad juntos en la lujosa casa de Jefferson Farfán, pero también empezaron rumores de un embarazo. En ese sentido, la bailarina Xiomy Kanashiro señaló que no está en la dulce espera, pero al comentar con corazones daría un indicio de estar ilusionada con aquella idea.