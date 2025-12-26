Arlette Rujel, ex Miss Grand Perú, confirma que será mamá: "Contando los días para conocerte"

La exreina de belleza Arlette Rujel, recordada por representar al Perú en el Miss Grand International 2024, sorprendió a sus seguidores con una noticia muy especial. La modelo anunció que está esperando su primer hijo junto a su pareja, Renzo Vargas, director de certámenes de belleza.

Arlette Rujel, ex Miss Grand Perú, anuncia su primer embarazo

La exreina de belleza Arlette Rujel, quien representó al Perú en el Miss Grand International 2024, emocionó a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo. La modelo compartió la noticia con un video muy especial al lado de su pareja, Renzo Vargas, director de certámenes de belleza.

En su publicación de Instagram, la joven de 26 años escribió un mensaje lleno de emoción que rápidamente conmovió a sus fans. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones de amigos, seguidores y figuras del mundo del modelaje, quienes destacaron la alegría que reflejan las imágenes.

"21 semanas y contando desde ya los días para conocerte", expresó Arlette junto a imágenes donde muestra su pancita y momentos íntimos con su novio.

El video, musicalizado con el clásico "La bilirrubina" de Juan Luis Guerra, muestra desde los exámenes médicos hasta escenas de ternura entre la pareja, confirmando que ambos atraviesan una de las etapas más felices de su vida.

Arlette Rujel y Renzo Vargas viven una etapa de ensueño. Hace apenas tres meses, él le pidió matrimonio en una romántica propuesta, y ahora ambos se preparan para recibir a su primer bebé. La noticia fue celebrada por colegas del mundo de la moda y seguidores de la modelo, quienes llenaron sus redes de mensajes de cariño.

Antes de publicar el video en Instagram, Arlette ya había contado la noticia en televisión. Durante su visita al programa "Mande quien mande", la exMiss Grand Perú dejó sin palabras a María Pía Copello, al confirmar que tenía cinco meses de embarazo.

"Estoy muy feliz, es algo que esperaba con mucha ilusión. Ya tengo cinco meses y me siento agradecida con la vida", dijo emocionada mientras la conductora la felicitaba en vivo.

¿Quién es Renzo Vargas?

El futuro papá, Renzo Vargas, no solo es su pareja, sino también una figura reconocida en el mundo de los certámenes de belleza. Es director de concursos como Miss Petite Global Perú y Miss Perú Callao, y recientemente fue designado como director nacional del Miss Petite Global 2026.

Además, Renzo es ingeniero electrónico, y ha sabido combinar su profesión con su pasión por la organización de eventos de belleza. En redes sociales, muchos han destacado el apoyo y la complicidad que ambos se demuestran, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del medio.

Una reina con nuevos sueños

Nacida en el Callao, Arlette Rujel ha tenido una carrera brillante. Desde los 13 años compite en certámenes de belleza, y en 2022 se convirtió en la primera peruana en ganar el título internacional de Reina Hispanoamericana. Más tarde, fue coronada como Miss Grand Perú 2024, representando al país con orgullo en escenarios internacionales.

Fuera de las pasarelas, Arlette también trabaja como maestra de etiqueta social y de pasarela, y es dueña de su propia marca de ropa llamada Égalité. Hoy, celebra una nueva etapa alejada de las coronas, pero llena de amor y felicidad.

En conclusión, Arlette Rujel atraviesa una nueva etapa personal tras confirmar su primer embarazo junto a Renzo Vargas. La exMiss Grand Perú, conocida por su trayectoria en certámenes internacionales, comparte ahora un momento de estabilidad y crecimiento familiar. Su anuncio ha sido bien recibido por el público y figuras del mundo de la belleza, que destacaron el cambio positivo en la vida de la modelo.