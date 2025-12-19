María Pía Copello se conmovió tras despedirse de 'MQM': "Quiero seguir cumpliendo sueños"

Hace unos meses, se habló de la salida de María Pía Copello del programa de 'Mande quien mande', pero hoy la influencer hizo oficial su salida. La conductora de televisión se despidió de sus compañeros con unas tiernas palabras.

¡María Pía le dice adiós a 'MQM'!

El viernes 19 de diciembre, María Pía Copello decidió utilizar los últimos minutos del programa 'Mande Quien Mande' para despedirse oficialmente. Si bien aún estarán emitiendo este lunes todavía, hoy fue la última grabación donde estará presente.

"Luego de 3 años, bueno, dejo la conducción de Mande Quien Mande. Así que vengan, súmense conmigo. La verdad, dejo amigos, porque no vamos a vivir el día a día, porque estoy segura de que nos vamos a seguir viendo, pero dejo amigos maravillosos", expresó.

La querida conductora de televisión que entretuvo a miles de personas en sus hogares por las tardes de despidió contando que ha decidido avanzar con su carrera artística y empresarial. Por ello, tomó el camino de seguir luchando por sus sueños.

"A veces uno dice, 'Oye, uno deja compañeros de trabajo, pero no, yo los considero a ustedes mis amigos'. De por qué dejo el programa: dejo el programa por una nueva oportunidad el próximo año. Y son cosas que he decidido emprender porque, bueno, siento que la vida es solo una y que a veces uno tiene que venir aquí a cumplir sus sueños y yo quiero seguir cumpliendo sueños", agregó.

A pesar de que no estará en el programa de la tarde, aún podría ser conductora de un proyecto nocturno de los sábados que está por confirmarse. Por ello, expresó a sus amigos y el público que es probable que la seguirán viendo a través de la televisión.

Responde a sus críticos

De esta manera, María Pía Copello decidió mandar un rápido mensaje a todos aquellos que tratan de ponerle cabe a sus proyectos y a la competencia, donde señala que avanzará con mucha más fuerza.

"Yo estoy emprendiendo cosas el próximo año que siento que he incomodado a algunos, ¿por qué no decirlo? Pero bienvenida a la competencia. Sé que algunos no me desean muy buenas cosas, pero no importa. Vuelvo más fuerte el 2026 con más ganas, con más energía y con más cosas que cumplir. Así que a mí nadie me para", añadió.

De esta manera, María Pía Copello anunció su salida oficial del programa 'MQM', que ya se venía anunciando hace unas semanas atrás. Ahora, la influencer continuará con su propio proyecto empresarial con su propio canal de streaming, entre mucho más.