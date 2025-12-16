Miguelón responde a Tilsa Lozano tras confesar que aún lo ama: "La quiero, la soporto"

Luego de que Tilsa Lozano sorprendiera al país confesando en "El Valor de la Verdad" que aún ama a Miguel Hidalgo, el popular 'Miguelón' rompió su silencio y dio su versión en el programa "La Noche Habla". El empresario habló con calma, pero dejando claro que sigue teniendo cariño por la madre de sus hijos.

"Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y, a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas", dijo Miguel Hidalgo ante las cámaras de La Noche Habla.

Estas palabras llegan luego de la impactante declaración de Tilsa Lozano en EVDLV. Ella respondió con un rotundo "sí" cuando Beto Ortiz le preguntó si todavía amaba a Miguelón.

Durante el programa, Tilsa se mostró nostálgica al hablar de su ex y padre de sus hijos, Valentina y Massimo. En la última pregunta de "El Valor de la Verdad" admitió que todavía ama a Miguelón. Por esta respuesta, Tilsa se llevó 50 mil soles y dejó al público conmovido con su honestidad.

"(O sea que estando casada con Jackson, seguías amando a Miguelón) Bueno, es que lo amo de una manera", declaró Tilsa.

Ya detrás de cámaras, la modelo agregó que mantienen una buena comunicación por el bienestar de sus pequeños. La exvengadora reconoció que, aunque su relación amorosa terminó, el cariño y el lazo familiar siguen intactos.

"Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos, sobre todo como padres. Lo amo", añadió con emoción.

Luego de las palabras de Tilsa, los fans no tardaron en reaccionar en redes, pidiendo una reconciliación entre ambos. Sin embargo, Miguel Hidalgo aclaró que su vínculo actual con la exmodelo es más familiar que sentimental.

Ambos aseguran mantener una relación de respeto, cariño y colaboración, y aunque muchos sueñan con verlos juntos otra vez, parece que hoy su prioridad es la familia. Las declaraciones de Tilsa y Miguel han remecido las redes y los programas de espectáculos. A pesar de sus diferencias del pasado, los dos demuestran madurez y afecto.

En conclusión, Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo volvieron a estar en el centro de atención por sus recientes declaraciones sobre los sentimientos que aún los unen. Mientras la exmodelo admitió en televisión que todavía ama a Miguelón, él respondió con serenidad y respeto, destacando el vínculo familiar que mantienen por sus hijos.