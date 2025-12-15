¿Rompieron palitos? Pamela López aclara vinculo con Yahaira Plasencia tras comentarios de Luis Fernando Rodríguez

Pamela López volvió al centro mediático al pronunciarse sobre la cercanía entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez. En televisión, la exesposa de Christian Cueva explicó por qué decidió marcar distancia de ambos, reavivando el debate sobre lealtades en el espectáculo.

Pamela López aclara su vínculo con Yahaira y lanza advertencia

Pamela López se presentó en el programa 'El Reventonazo de la Chola', espacio donde fue consultada sobre el estado actual de su relación con Yahaira Plasencia. Ante la pregunta directa, la ahora influencer dejó en claro que nunca existió una amistad cercana entre ambas, aunque sí mantuvieron una comunicación cordial que con el tiempo se fue diluyendo.

"Yahaira no somos íntimas, pero sí teníamos ahí una conversación, nos conocíamos. Sí, de un tiempo ya no interactuábamos. Incluso tuvo un podcast y una vez me invitó. Entiendo que ella no quiera explayarse más, pero las cosas a futuro se ven", expresó López, marcando distancia sin caer en confrontaciones.

Además, Pamela López reveló que fue ella quien decidió poner fin a su vínculo con Luis Fernando Rodríguez, luego de notar actitudes que le generaron incomodidad. La influencer aseguró que esa experiencia la llevó a tomar distancia y, a la vez, a lanzar una advertencia sincera.

"Él fue mi amigo, estuvimos conociéndonos y en ese proceso hubo cosas que me asustaron un poco y yo decidí ya terminarlo", señaló. Luego agregó un mensaje dirigido indirectamente a la salsera: "Que ande con cuidado, al menos en mi caso, que ya tengo una experiencia que tal vez no lo conoce. Pero si se siente feliz y cómoda, felicidades, para adelante".

Yahaira Plasencia responde y defiende su derecho a conocer personas

Yahaira Plasencia también estuvo en 'El Reventonazo de la Chola' y explicó que los encuentros sociales no siempre responden a una relación formal y que, en su caso, conocer personas no debería generar tanta controversia. La artista señaló que se siente tranquila y cuestionó la rapidez con la que algunos sectores sacan conclusiones sobre su vida privada.

"Estoy tranquila. Me ven comer, salir con alguien y ya me están involucrando, que es mi esposo... ya basta, por favor", expresó la cantante, dejando en claro su incomodidad ante los constantes rumores.

En esa misma línea, la intérprete de salsa recalcó que no atraviesa un momento en el que busque establecer una relación sentimental estable. Según explicó, sus prioridades se concentran en aspectos personales y familiares, por lo que no considera oportuno iniciar un romance formal.

"Estoy conociendo, conocer no tiene nada de malo y creo que tengo todo el derecho... pero mi prioridad, mi mente está con mi familia. Yo soy una mujer soltera, no le hago daño a nadie", sostuvo Yahaira Plasencia frente a cámaras.

Con estas declaraciones, la artista intentó cerrar el debate mediático y reforzar la idea de que su situación sentimental no debería ser motivo de juicio público. Además, reafirmó su derecho a vivir esta etapa con libertad, sin etiquetas ni presiones externas.

Las declaraciones de Pamela López y Yahaira Plasencia evidencian dos posturas distintas frente a una situación que ha captado la atención del público. Mientras López habló desde su experiencia personal y aclaró los motivos de sus distancias, Yahaira defendió su derecho a vivir con libertad una etapa sin compromisos sentimentales.