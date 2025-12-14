Yahaira Plasencia aclara su cercanía con Luis Fernando Rodríguez: "Tengo derecho a conocer"

Yahaira Plasencia regresó a la televisión y decidió frenar los rumores sobre su vida sentimental al presentarse en 'El Reventonazo de la Chola'. La salsera habló sin rodeos sobre su cercanía con el empresario Luis Fernando Rodríguez y aclaró en qué etapa se encuentra, priorizando su tranquilidad y a su familia por encima de cualquier etiqueta romántica.

Yahaira Plasencia responde sobre cercanía con Luis Fernando

Durante la conversación con la Chola Chabuca, Yahaira Plasencia explicó que los encuentros sociales no siempre responden a una relación formal y que, en su caso, conocer personas no debería generar tanta controversia. La artista señaló que se siente tranquila y cuestionó la rapidez con la que algunos sectores sacan conclusiones sobre su vida privada.

"Estoy tranquila. Me ven comer, salir con alguien y ya me están involucrando, que es mi esposo... ya basta, por favor", expresó la cantante, dejando en claro su incomodidad ante los constantes rumores.

En esa misma línea, la intérprete de salsa recalcó que no atraviesa un momento en el que busque establecer una relación sentimental estable. Según explicó, sus prioridades se concentran en aspectos personales y familiares, por lo que no considera oportuno iniciar un romance formal.

"Estoy conociendo, conocer no tiene nada de malo y creo que tengo todo el derecho... pero mi prioridad, mi mente está con mi familia. Yo soy una mujer soltera, no le hago daño a nadie", sostuvo Yahaira Plasencia frente a cámaras.

Con estas declaraciones, la artista intentó cerrar el debate mediático y reforzar la idea de que su situación sentimental no debería ser motivo de juicio público. Además, reafirmó su derecho a vivir esta etapa con libertad, sin etiquetas ni presiones externas.

@rkt696 Yahaira Plasencia aclara su cercanía con Luis Fernando Rodríguez. ♬ sonido original - rkt696

Luis Fernando comparte celebración con la familia Plasencia

Hace unos días, las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron por primera vez a Luis Fernando Rodríguez participando en un evento íntimo de la familia Plasencia. El empresario asistió al cumpleaños de don Javier, padre de Yahaira, una celebración que se realizó en el departamento donde vive la artista junto a sus familiares.

Según las imágenes, el ambiente estuvo lleno de música, baile y camaradería. Luis Fernando se integró con naturalidad al grupo, conversando con varios asistentes y mostrando una actitud atenta y amable. En un momento captado por las cámaras, se le vio dialogando con don Javier mientras compartían unas cervezas, gesto que llamó la atención por evidenciar confianza y aceptación dentro del entorno familiar.

A pesar de ello, Yahaira y Luis Fernando no se mostraron juntos durante la reunión, pues cada uno permaneció con su propio grupo. La salsera, en cambio, compartió varios momentos cariñosos con su padre, protagonista del festejo. La distancia entre los presuntos enamorados aumentó la curiosidad de los asistentes, quienes se preguntan si prefieren llevar su relación en privado.

La reaparición de Yahaira Plasencia en televisión sirvió para aclarar su postura frente a los rumores que rodean su vida sentimental. Aunque las imágenes de Luis Fernando en una celebración familiar generaron nuevas interpretaciones, la salsera fue enfática al señalar que se encuentra soltera y enfocada en su familia.