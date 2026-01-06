Hija de Tony Rosado emocionada tras comprometerse en Londres: "Toda la vida soñé con este momento"

Dentro de la cumbia peruana, Tony Rosado es uno de los artistas más queridos del país, sumando grandes éxitos musicales. Es así como ahora, la hija del cantante ha revelado que se comprometió con su actual pareja con una conmovedora publicación.

La hija de Tony Rosado se comprometió

El cantante Tony Rosado siempre ha compartido los diferentes momentos que pasan juntos con su familia. El artista muy lejos de la música, siempre ha resaltado el gran amor que tiene hacia su esposa, hijas y nietas, que no forman parte de la farándula.

En ese sentido, la hija de Tony Rosado decidió dar una maravillosa noticia a sus seguidores con una gran emoción. La joven peruana que tiene el mismo nombre de su madre, Susan, reveló como fue su pedida de mano en Londres en un momento romántico frente al atardecer.

Fue su pareja Mario Salazar quien decidió realizar este pequeña sorpresa durante su viaje a Londres por el inicio del año nuevo. Tras la publicación de la gran noticia, los familiares no tardaron de felicitar a la feliz pareja.

"Toda la vida soñé con este momento, llegué a pensar que sería imposible, pero una vez más Dios y tú me demostraron que no lo es. SIIII Y MIL VECES SIIIII. Hoy, mañana y siempre mi futuro esposo. Mario Salazar te amooo!", expresó.

Sobre Tony Rosado

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido".

Además, ha formado una bella familia al lado de su esposa Susan, con quien se casará muy pronto en Piura en una fiesta a lo grande. 'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 40 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio.

De esta manera, Tony Rosado es uno de los artistas de la cumbia peruana que además de tener un éxitos musical en la cumbia, también disfruta de una hermosa familia. Ahora, la hija del cantante de Piura reveló que se casará tras comprometerse durante su viaje a Londres junto a su pareja. Es así como el 'Ruiseñor de la cumbia' estará muy pronto celebrando la boda de su hija Susan