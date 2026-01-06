Delany López desliza que un ex con pareja le estaría llamando insistentemente ¿Fue Jefferson Farfán?

La joven Delany López llamó la atención en los últimos años luego de que fuera relacionada como la pareja de Jefferson Farfán, aunque él nunca la oficializó. Ahora que el exfutbolista mantiene un noviazgo con Xiomy Kanashiro, la influencer reveló que habría un ex que la estaría llamando de manera insistente.

¿Farfán llamó a Delany López?

Como se recuerda, Delany López ha utilizado sus redes sociales para enviar varias indirectas, en especial cuando era vinculada con Jefferson Farfán cuando oficializó su relación con Xiomy Kanashiro. Tras casi un año de los escándalos, la joven ha llamado la atención por un reciente video en TikTok.

La joven compartió un video bailando la canción de Beéle y Ozuna el pasado sábado 4 de enero. Mientras sacaba algunos pasos de baile, compartió un mensaje donde señalaría que uno de sus exparejas que tiene una relación actual, le estaría llamando.

"Aquí viendo las seis llamadas perdidas del que dice que es feliz en su relación", escribió la joven en su publicación.

Responde a las preguntar

En ese sentido, muchos de sus seguidores apuntaron rápidamente a Jefferson Farfán, ya que mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. Muchos fans creen que sería cierto y otros, que solo estaría llamando la atención.

"Sería mejor que evidencies y así lo aria mejor en tapar bocas no cree", "Típicos de los hombres", "La china Kanashiro en UCI", "A Xiomy le da un infarto", "Qué rico facturan colgándose de Farfán", expresaron algunos de sus seguidores en los comentarios.

Ante esas acusaciones, la joven no se quedó callada y decidió responder rápidamente en los comentarios de varios usuarios. Es así como niega que sea indirecta para Jefferson Farfán y que ha tenido parejas antes que él.

"Estoy buscando donde puse su nombre para que tanta gente se ataque. Definitivamente ustedes no van a superarlo ¿Verdad?. Sería mejor que dejen de pensar que lo que subo o hago es para alguien, yo no tengo que taparle la boca a nadie por qué esto solo es contenido , ENTIENDANNNNN", aclaró la influencer.

De esta manera, la influencer Delany López señala que sus videos publicados en sus redes sociales solo se trataría parte de contenido para sus seguidores, más no una indirecta de algún ex que le escribió. Aunque, muchos usuarios señalaron que si el exfutbolista Jefferson Farfán comete aquel error, la bailarina Xiomy Kanashiro sufriría mucho a menos de un año de su relación.