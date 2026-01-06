¡Muy ilusionado! Said Palao comparte foto de cómo lucirían sus hijos con Alejandra Baigorria

Hace menos de un año, Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en una grandiosa boda que se convirtió en el centro de la atención durante meses. Ambos revelaron sus deseos de convertirse en padres y el exchico reality sorprendió al compartir una foto de cómo serían sus hijos según la inteligencia artificial.

¿Cómo se verían sus hijos?

El chico reality Said Palao se encuentra de viaje junto a Alejandra Baigorria desde antes de Navidad y actualmente, se encuentran por Londres. A través de sus redes sociales han compartido diversas fotografías y videos de sus románticos paseos.

Lo que llamó la atención, es que el joven compartió una fotografía de cómo se verían su hijo e hija que tendría con la empresaria de Gamarra. Recordemos que ambos, están emocionados de poder convertirse en padres este año y poder formar una familia juntos. En la imagen se puede ver que los niños que les mostró la inteligencia artificial tendrían ojos claro, tez clara y cabello marrón rizado.

"Por ahí la IA dice que así saldrán mis hijos con Ale ¿Ustedes qué creen?", menciona el chico reality dejando una caja de respuesta para sus fans.

Said Palao en sus redes sociales

Sobre Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria es una artista de la farándula que ha cautivado al público desde su participación en programas de reality. La joven no se quedó tranquila y continúo su trabajo como empresaria en Gamarra convirtiéndose en las más pedidas en prendas de ropa para mujer. Abriendo así varias tiendas y con los años, logrando que su marca llegue a tiendas comerciales.

La artista se ha convertido en una imagen de mujer trabajadora, ya que creció como empresaria y hace más de un año, también abrió su centro de belleza. Incluso, hace poco formó parte de la película animada de Bob Esponja como la voz de un personaje secundario.

En el ámbito sentimental, la joven se encuentra más que feliz disfrutando de lo que sería su segunda luna de miel con su esposo Said Palao. Ambos se encuentran muy esperanzados de querer formar una familia juntos, y esperan que este 2026 se puede cumplir ese sueño.

De esta manera, la pareja se encuentra de viaje en Europa en una romántica segunda luna de miel en busca de convertirse en padres. Además, Said Palao no pudo contenerse y pidió a la inteligencia artificial que le mostrara cómo serían sus hijos con Alejandra Baigorria.