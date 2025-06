Alejandra Baigorria deja polémico mensaje tras reunirse con Vania Bludau: "Que se filtre todo menos nuestro chat"

Alejandra Baigorria y Vania Bludau volvieron a acaparar la atención en redes sociales, esta vez no por polémicas relacionadas con la reciente boda de la empresaria, sino por una nueva reunión entre amigas. Ambas se encontraron nuevamente con el grupo que participó en la despedida de soltera de la 'Rubia de Gamarra', y aprovecharon para compartir un video que desató especulaciones debido a su sugerente mensaje.

La reciente aparición de Alejandra y Vania en TikTok generó gran revuelo entre sus seguidores. Las dos figuras públicas publicaron un video donde se las ve modelando juntas, con la canción 'Mayor que yo 3' de fondo. La elección del tema no pasó desapercibida, ya que la letra incluye frases como:

El video cobró aún más relevancia debido al contexto en que ambas se encuentran. Como se recuerda, Alejandra fue duramente criticada tras la filtración de una conversación con Mario Irivarren durante su boda, en la que mencionó que su ex Vania Bludau "está atrás de él".

Pese a la controversia, la 'Rubia de Gamarra' parece haber dejado el tema atrás y compartió con Vania este video que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. La descripción que ambas colocaron al clip avivó aún más los comentarios:

"Que se filtre todo menos nuestro chat" . Con esta frase, las amigas dieron a entender que guardan secretos que preferirían no ver expuestos, lo que no hizo más que alimentar la curiosidad de sus seguidores.

Hace unos días en una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se refirió al video donde su papá, Sergio Checky Baigorria hace un comentario que fue interpretado como una señal de embarazo y despertó las especulaciones de sus seguidores. La ex chica reality, aseguró que todo se trató de una broma y que no hay nada de cierto en los rumores.

Además, la empresaria de Gamarra bromeó con el tema y dejó claro que aunque convertirse en madre está en sus planes, todavía no es el momento.

"Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular", añadió con humor.