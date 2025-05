¿Incómoda? Ale Baigorria responde sobre salida de la hermana de Said con Macarena Vélez y Onelia Molina

Hace un mes, Alejandra Baigorria se ha casado con Said Palao en una espectacular boda donde ambas familias se han unido. Unos días después de su matrimonio, su cuñada Gloria fue captada en una salida con Macarena Vélez y Onelia Molina. Ante esto, la empresaria decidió responder sobre esa situación.

¿Alejandra incómoda con su cuñada Gloria?

En una entrevista con 'América Espectáculos', Alejandra Baigorria opinó sobre la salida de la hermana de Said Palao, Gloria, con Macarena Vélez y Onelia Molina. Como se recuerda, la empresaria no tiene buena relación con la ex de su esposo debido a varias confrontaciones y tampoco, con Onelia que acaba de terminar su relación con su amigo Mario Irivarren.

"Ese tema de Macarena, quiero que sepan que a mí no me molesta. Era amiga de las hermanas de Said y hasta los últimos cumpleaños de Gloria, ella ha ido a pesar de que habló del collar, un montón de cosas. Ella ha ido, nos ha saludado, hemos compartido siempre, hasta el último cumpleaños de Gloria, ella ha estado ahí", expresó.

Según la 'gringa', no tendría ningún problema de la amistad entre las hermanas de Said Palao con la ex Macarena Vélez. Así mismo, agrega que tampoco le incomoda la nueva relación que formaron con Onelia Molina.

"Si no me molesta que se tomen fotos con Gloria o que estén en su cumpleaños, que es mi cuñada tú crees que me va a molestar que se tomen foto con Onelia", señaló.

La salida de Gloria Palao con Macarena y Onelia

A través de sus historias en Instagram, Onelia compartió imágenes de una salida con amigas para celebrar el Día de la Madre. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la presencia de Gloria Palao, hermana de Said, entre el grupo. En los videos también se la ve cantando "Happy Birthday" a uno de sus amigos, mientras Macarena y Gloria la acompañan con evidente complicidad.

"Celebrando a mis mamacitas favoritas", escribió la modelo arequipeña como descripción de una fotografía. Estas imágenes se han viralizado ya que llama la atención la relación de la ex de Palao con su hermana.

Al parecer, esta relación de amistad de su cuñada Gloria Palao con Macarena Vélez y Onelia Molina, no incomodaría a Alejandra Baigorria. Además, la esposa de Said afirma que se ha encontrado con la ex de él en varios cumpleaños de la hermana y han compartido sin ningún problema.