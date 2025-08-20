César Vega niega haber agredido a su expareja Suheyn Cipriani: "Fue un forcejeo"

Hace unos días, Suheyn Cipriani contó en 'El valor de la verdad' todo lo que pasó a manos del padre de su hija, César Vega. Ahora, el cantante de salsa sale a responder y pedirle disculpas nuevamente a la madre de su menor hija.

César Vega niega agresión a Suheyn Cipriani

Durante una entrevista con el programa 'Ponte en la Cola', el salsero César Vega no dudó en responder tras las declaraciones de la madre de su hija que lo dejan como un golpeador. El cantante afirma que no habría sucedido tal como lo contó Suheyn Cipriani y que habría tenido forcejeos.

"Cuando estaba embarazada ¿Tú le pateaste la barriga, le pediste que aborte?", le pregunte la reportera directamente, y el cantante responde: "No puedo hablar sobre eso, de hecho hice una entrevista explicando eso. Yo no soy una persona que pueda reaccionar así de agarrar y patear la barriga. Yo recuerdo muy bien la grabación de ese video, no sabía que me estaban grabando, eso fue un forcejeo".

Además, señaló que ya no quiere hablar más sobre aquel tema que generó polémica en todos los medios. Solo espera poder enmendar sus errores y después seis meses le pide perdón a la modelo.

"Hay muchas cosas que ya no quiero aclarar tampoco. Espero haya algún momento para que pueda yo enmendar mis errores, yo le pido perdón hoy después de medio año de rehabilitarme y estoy muy contento, sobre todo por eso porque para mí era imposible dejar de beber", comentó.

Afirma estar en rehabilitación

Luego, el cantante de salsa excusa la violencia que ejerció contra la madre de su menor hija al alcohol y afirma que no ha bebido en seis meses. Incluso, comenta que no juzga a la modelo de contar su historia en 'El Valor de la Verdad'.

"Llevo medio año de rehabilitación, medio año que no levanto la primera vez una copa, que ha sido el causante además de mis comportamientos, de los problemas. No critico ni juzgo la manera en que las personas puedan contar su verdad. Si ella encontró en el programa de poder sentirse libre y de contar, quien soy yo para decirle que no lo haga", agregó.

De esta forma, César Vega afirma estar rehabilitándose dejando de tomar alcohol para evitar aparentemente así sus actitudes violentas. Aunque pide perdón a Suheyn Cipriani, afirma que no habría agredido a la madre de su menor hija como lo cuenta ellla.