Suheyn Cipriani responde a César Vega tras admitir que la agredió: "Muchas veces él estaba sobrio"

La joven Suheyn Cipriani salió hace unos días en el sillón rojo contando todo lo que sufrió a manos del padre de su hijo, César Vega. Es así como el salsero admitió haberla golpeado aparentemente culpa del alcoholismo, pero la modelo sale a desmentirlo.

Suheyn Cipriani le responde

El programa de 'Amor y Fuego' compartió las declaraciones que dio la joven Suheyn Cipriani donde responde la entrevista que dio su ex César Vega en 'Día D'. El salsero admitió que sufre de alcoholismo y producto de ello, no recordaría varias de las agresiones que realizó sobre la madre de su hija. Incluso, afirmó que estaría recuperándose y llevaría varios meses sobrio.

Ante esto, la modelo decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales donde afirma que varias de las agresiones que sufrió de parte del padre de su hija, fue cuando él estaba sobrio. Esto desmentiría lo declarado por el cantante de salsa solo unas horas antes.

"Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, él no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo. Obviamente, ahorita tengo una molestia que es normal, cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay como que esa enfermedad, ves las cosas claras y te da como cólera porque dices: ¿Cómo una persona me llegó a humillar tanto y hacer sentir tan mal?", expresó.

Espera que César Vega cambie algún día

A pesar de que sufrió mucho a su lado, la modela espera que algún momento el salsero pueda recuperarse por el bien de su hija ya que siempre tendrán un vinculo. Incluso, comenta que tendría mucho más por contar, pero no lo hará para estar en paz.

"No quisiera hablar del tema porque no lo haría desde un punto de paz y de amor, si no lo haría con cólera y la verdad es que al final es el papá de mi hija. Espero que algún día sane, que cambie realmente y lamento mucho que en mi testimonio se vean afectados mis agresores, a pesar de que suene tonto", contó finalmente.

La modelo Suheyn Cipriani quiere dejar que este tema siga abarcando más en su vida y desea tener paz tras cortar varias vínculos tóxicos que habían en su vida, entre ellos la relación con César Vega. Aunque sí dejó en claro que las agresiones que sufrió de parte del salsero, varios de ellos fueron cuando él estaba sobrio.