¿Ivana Yturbe le reclamó a Samahara Lobatón tras sus confesiones en 'EVDLV'? Esto dijo la influencer

El último domingo, Samahara Lobatón estuvo en 'El Valor de la Verdad' contando que su mejor amiga Ivana Yturbe le escondió su relación con Jefferson Farfán. Es así como la influencer es consultada si la modelo le reclamó tras revelar sus confesiones.

¿Ivana Yturbe llamó a Samahara Lobatón?

La influencer Samahara Lobatón se presentó en el programa 'Ponte en la cola', donde respondió algunas preguntas más que no pudo contar en sillón rojo de 'El Valor de la verdad'. Es así como el conductor Ricardo Rondón le preguntó si tras hablar de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, recibió alguna llamado o mensaje de la modelo para reclamarle.

"Al momento que respondí la pregunté, aclaré que cada una está en una etapa diferente en su vida. Lo que he contado es algo del pasado, no he dicho nada que no sea verdad. Es mi vivencia y es algo que pasó hace muchos años, algo de seis años, no es algo reciente", expresó primero la joven.

Tras no responder si recibió alguna llamada de la esposa de Beto da Silva, el conductor de TV vuelve a preguntarle y Samahara afirma que no le llamaron, pero aparentemente sí le habrían mandado un mensaje.

"¿Ella te llamó o has recibido algún mensaje de ella?", le preguntan nuevamente, y Lobatón responde: "No, no me llamó, a nadie le gusta que le mencionen su pasado obviamente y más cuando se trata de errores, a mí tampoco me gusta que me mencionen a cada rato los errores que he cometido (¿Si te envió un mensaje?) me lo quedo para mí la verdad".

¿No volverán a ser amigas?

Después de ello, le preguntaron a la hija de Melissa Klug si retomaría su amistad con Ivana Yturbe tras alejarse debido a Jefferson Farfán y haberle ocultado su relación amorosa. Ante eso, la influencer menciona que si se llevan bien, pero no son cercanas como antes de lo sucedido.

"Con Ivana me llevo súper bien hoy en día, mi hija quiere muchísimo a su hija (¿Pero no es la amistad que tenían antes?) Eso es hace tiempo porque cada quien hizo su familia, cada quien hizo su vida. Es difícil cuando eres mamá, mantener una relación tan pegada como las que nosotras teníamos",agregó.

Es así como Samahara Lobatón aparentemente no habría recibido una llamada, sino un mensaje de parte de Ivana Yturbe tras sus declaraciones en 'El Valor de la Verdad' contando sobre cómo se enteró de la relación de la modelo con la expareja de su madre.