Samahara Lobatón se pronuncia tras mensaje de Youna en redes sociales: "Lo va a tener que probar"

Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, rompió su silencio luego de las fuertes declaraciones de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad'. El barbero aseguró tener pruebas que desmentirían a la hija de Melissa Klug sobre la verdadera dinámica de su relación. Sin embargo, Samahara no tardó en responder y aclarar la situación.

Samahara Lobatón responde a las acusaciones de Youna

Durante su participación en el programa 'Ponte en la Cola', la hija de Melissa Klug fue consultada sobre las recientes declaraciones de Youna, quien afirmó contar con pruebas que demostrarían su versión de la relación. Samahara dejó claro que toda comunicación sobre este tema debería canalizarse mediante sus abogados.

"No tengo nada que responderle a él. Todo lo que tenga que ver conmigo lo pueden ver con mi abogado, tiene la línea abierta. Creo que no hay trabajo en Estados Unidos, la calle está dura. Nosotros no tenemos una conciliación por visitas. Mi hija, de buena fe, ha viajado a visitar a su papá porque él no puede salir del país, y cuando uno da un permiso es por un tiempo estipulado", explicó la influencer.

Además, Samahara se refirió a un supuesto mensaje de Youna que habría dejado entrever que Jefferson Farfán le depositó 30 mil soles. La joven enfatizó que no ha recibido nada y que cualquier afirmación debe probarse con documentación concreta.

"Él lo va a tener que probar, tendrá el comprobante de verdad. Me sorprende cómo alguien que no está tan bien asesorado puede afirmar igual, pero le voy a dar el beneficio de la duda, porque en ese pantallazo no dice nombre y mi cuenta personal no ha recibido nada", aclaró.

Samahara Lobatón sobre perdonar a Bryan Torres

En la misma entrevista, Samahara también habló sobre su relación con Bryan Torres y cómo logró perdonarlo tras una infidelidad. La conductora Micheille Soifer le preguntó si su decisión de perdonar tuvo que ver con proteger a sus hijos y mantener una figura paterna presente. La influencer fue enfática:

"¿Perdonaste por no querer dejar a tus hijos sin figura paterna cómo tu papá?", le pregunta, y Samahara responde: "No lo perdone por mi familia, porque nada te ata, ni un hijo, ni 10, nada te ata a estar con una persona. si yo trabaje mi perdón hacia Bryan fue básicamente hacia el amor que tenia hacia él".

Luego, la joven menciona que el padre de sus últimos hijos tiene en claro que no piensa perdonarle un error más en su vida amorosa. Además, señala que no le interesan las críticas de las demás personas porque solo ellos saben cómo han venido trabajando dentro de su hogar.

"Acepto que las personas cometan errores y se le perdonó un error, no se le va a volver a perdonar más. él lo tiene claro. Esto ha sido algo que hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo, a mí realmente no me importa lo que digan los demás. me importa lo que vengo trabajando con él en cuatro paredes porque soy yo la que vive con él, nadie más", agregó.

Con estas declaraciones, Samahara Lobatón cerró el debate generado por las acusaciones de Youna y reafirmó su postura frente a la relación con su expareja, además de clarificar su vínculo con Bryan Torres. La influencer dejó en claro que prefiere que cualquier tema legal se maneje a través de sus abogados y que las críticas externas no afectan.