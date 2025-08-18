Jefferson Farfán publica curioso mensaje tras confesiones de Samahara en 'EVDLV': "Mientras menos cuentes..."

El último programa de 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón estuvo respondiendo varias preguntas sobre su vida amorosa, sobre su padre y su relación con Jefferson Farfán con sus amigas. Ahora, su ex padrastro habría respondido a través de sus redes.

Farfán manda mensaje en redes

El ex futbolista Jefferson Farfán ha estado en medio de la polémica con varias figuras de la televisión. Cuando estuvo 13 años con Melissa Klug, el 'galáctico' formó un vínculo con la hija mayor de la empresaria, Samahara Lobatón. Ahora, la joven se presentó en el programa 'El Valor de la Verdad' donde contó cómo se relacionó con él durante esos años de convivencia y aún años después de ello.

Ante esto, la 'Foquita' habría respondido por medio de una misterioso mensaje por medio de sus redes sociales. El ex futbolista no suele dar declaraciones a la prensa de televisión y solo responde en su podcast, pero ahora habría utilizado sus historia en Instagram para mandar su respuesta.

"Mientras menos cuentes, mejor te va", se lee el mensaje que compartió el exfutbolista por medio de sus redes sociales.

Historia de Jefferson Farfán

¿Qué dijo Samahara de Jefferson Farfán?

Samahara Lobatón es una joven que se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. La influencer afirmó que si llegó a ver a Jefferson Farfán como figura paterna en los 13 años que convivió con su madre Melissa Klug, pero que nunca se portó como tal e incluso, lo habría comparado con Jesús Barcos.

Además, también contó que después de que el ex futbolista se separó de su madre, aún mantuvo un vínculo que salía entre amigos. Lo que lamentó es que se metía con sus amigas cercanas, donde terminó separándose con dos de ellas porque le ocultaban su relación amorosa o salidas.

También habló sobre la ocasión donde Farfán habría intentado que no saliera con Bryan Torres, su actual pareja y padre de sus dos hijos. Revelando que incluso habría planeado hacerle un ampay al cantante de salsa para que se separan, aunque nunca supo la razones para separarlos.

Es así como Samahara Lobatón contó varios detalles de Jefferson Farfán a partir de su vivencia y que no habrían dejado bien parado al 'Galáctico'. Por su parte, el actual novio de Xiomy Kanashiro solo decidió compartir un mensaje en sus redes sociales como una posible respuesta señalando que le va mejor al no contar sobre su vida.