Melissa Klug apoya a Samahara Lobatón tras confesiones en 'EVDLV': "No quiero que sea como yo"

Melissa Klug rompió el silencio en redes sociales luego de las polémicas declaraciones de su hija, Samahara Lobatón, en el programa 'El Valor de la Verdad'. La empresaria utilizó su cuenta de Instagram para expresar su apoyo incondicional y dejar claro que respeta el camino que ha tomado su hija, en medio de la atención mediática que ha generado.

Melissa Klug respalda a su hija públicamente

La expareja de Jefferson Farfán dedicó unas palabras a Samahara, destacando la individualidad y el crecimiento personal de su hija, en lugar de compararla con ella misma. La publicación buscó enfatizar que Samahara tiene su propia luz y camino, alejándose de la idea de que repetiría patrones familiares.

"Mi hija no es mi reflejo, ella brilla con luz propia. Mi hija no es una extensión de mí: ella no copia mis silencios, los rompe. No quiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más firme que yo, más fiel así misma que yo. Porque ella no vino a continuar mi historia o a repetir mis patrones. Vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en primera fila", escribió Klug, dejando en evidencia su respaldo incondicional.

El mensaje de Melissa se interpretó como una respuesta directa a las declaraciones de Samahara, quien relató detalles sobre su adolescencia, los correctivos que recibía y cómo estos la ayudaron a mantenerse enfocada en el camino correcto. La empresaria reafirmó, de esta manera, su apoyo maternal en un momento que acaparó la atención mediática.

Publicación de Melissa Klug tras 'EVDLV' de Samahara Lobatón.

Samahara revela la disciplina de Melissa Klug en su juventud

Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Samahara relató cómo su madre jugó un papel clave en su crianza. La empresaria recordó que durante su juventud tuvo algunos excesos, pero siempre estuvo bajo la estricta supervisión de Melissa Klug.

"He probado, pero para eso estaba 'Hitler', mi mamá, ella te volteaba", contó entre risas, sorprendiendo a Beto Ortiz por la forma particular en la que se refirió a la 'Blanca de Chucuito'.

A sus 23 años, la influencer valoró esa disciplina que recibió en casa. "Lo necesitaba. Me volteaba desde que ingresabas a la casa, por algo ha vivido tanto", indicó, dejando en claro que los castigos de su madre fueron determinantes para mantenerla en el camino correcto.

Cuando le preguntó si esos correctivos eran a "chancletazos", Samahara respondió que no era necesario y añadió con humor:

"Tiene la fuerza de un hombre". También dejó en claro que nunca se defendió de los castigos de su madre: "Es tu mamá y no puedes responderle un golpe. Uno no puede levantarle la mano a su madre".

Con esta publicación, Melissa Klug dejó en claro que respalda a su hija Samahara en medio de la polémica mediática y valora la autonomía de su desarrollo personal. Por su parte, Samahara reconoció la disciplina materna como un factor clave en su formación, mostrando un equilibrio entre respeto, cariño y comprensión mutua que fortalece su relación familiar.