¿Qué pasó? Evelyn Vela preocupa al revelar que atraviesa delicado momento: "Recen mucho"

La popular "Reina del Sur", Evelyn Vela, reveló que atraviesa un delicado momento personal. La empresaria había sido anunciada como invitada en el programa "Ponte en la cola", pero finalmente no asistió y envió un audio donde pidió que recen, dejando preocupados a los conductores.

Evelyn Vela preocupa al revelar difícil momento

La siempre polémica y carismática Evelyn Vela dejó de lado los dimes y diretes de la farándula para abrir su corazón. La empresaria sorprendió al no presentarse en el programa "Ponte en la cola", donde estaba anunciada como invitada, y en su lugar envió un audio que dejó preocupados tanto a los conductores como a sus seguidores.

El audio que encendió las alarmas. Durante la emisión, Micheille Soifer explicó que Evelyn había confirmado su visita y hasta salió en la promoción, pero a último momento decidió no asistir.

En el audio, se escuchó claramente la voz de Evelyn: "Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a estar con ustedes en el programa, pero hay muchas personas allegadas a mí que saben lo que estamos pasando ya desde el 7 de este mes de agosto, entonces solamente les voy a pedir que me disculpen y que recen mucho. Gracias".

Las palabras de la llamada "Reina del Sur" fueron breves, pero suficientes para generar preocupación y especulaciones.

Mensajes de apoyo desde el set. El conductor Ricardo Rondón no tardó en reaccionar con un mensaje lleno de empatía.

"Está claro que si ella habla de esto y pide que recen mucho o que oremos, es porque debe estar pasando una situación muy delicada, muy sensible. Desde aquí, Evelyn, ojalá no sea realmente nada grave. Muchas bendiciones. Y un fuerte abrazo para ti y tu familia", comentó Ricardo.

Mientras tanto, Micheille Soifer también se sumó al respaldo y deseo que lo que esté pasando lo supere pronto.

"Te mandamos un fuerte abrazo, Evelyn. Esperemos que lo que esté pasando pronto pase y realmente tenerte acá con nosotros. Y bueno, un fuerte abrazo de parte de todos", mencionó Micheille.

Un momento difícil en su vida

En los últimos días, Evelyn había estado en boca de todos por hablar de la ruptura de su amistad con Melissa Klug, tema que volvió a despertar viejas polémicas. Sin embargo, ahora la historia es distinta: la empresaria atraviesa una situación personal muy complicada que prefiere mantener en privado.

Lo único que dejó claro fue su pedido de oraciones, lo que hace pensar que se trata de algo realmente delicado y familiar.

Por ahora, Evelyn ha optado por el silencio y no ha revelado más detalles. Sin embargo, dejó la puerta abierta a hablar en el futuro cuando lo considere necesario. Lo cierto es que su situación ha generado preocupación y apoyo en la farándula y entre sus fans, quienes esperan verla de nuevo con su habitual sonrisa y energía.