Evelyn Vela cuenta el fuerte motivo por el que Jefferson Farfán le puso la cruz: "Nos tomaron una foto"

Evelyn Vela habló por primera vez sobre la relación de amistad que mantuvo durante mucho tiempo con Jefferson Farfán y el fuerte motivo por el que esta se rompió. La empresaria también se refirió a su amistad con Melissa Klug y por qué esta interfirió en el vínculo que tenía con el exfutbolista hasta ese momento.

Evelyn Vela narra cómo fue su amistad con Farfán

La popular 'Reina del Sur' se confesó en una íntima entrevista con el diario Trome y reveló que Jefferson le hizo firmar un contrato a Melissa en el que se acordaba que Evelyn no hablaría de Farfán en entrevistas, debido a que habían sido amigos en el pasado.

Asimismo, recordó que hace muchos años era muy cercana a Jefferson Farfán e incluso se trataban como hermanos, pero todo se terminó un día que ella se cruzó con Melissa en una discoteca.

" Yo era bien amiga de Jefferson, me decía 'mana' , 'manita' y un día me fui a Barranco Bar. Estaba yo en mi box y Melissa había llegado con su mancha, porque siempre le gusta andar así con sus amigos...", reveló.

En esa misma línea, contó que inició una amistad con la empresaria debido a que tenían una amiga en común y, producto de ese encuentro en la discoteca, se terminó su amistad con Jefferson Farfán. Una persona desconocida les tomó una foto juntas y se la envió al exfutbolista, por lo que él marcó distancia inmediatamente.

"Entonces comencé a conversar con Melissa, me comenzó a contar cosas, pero del box de enfrente nos tomaron una foto y esa foto se la mandaron a Jefferson (...) Me puso la cruz y de ahí ya comencé a ser amiga de Melissa. Fuimos bien amigas...", concluyó.

Evelyn extraña su amistad con Melissa

Melissa también fue consultada por su enemistad con Melissa, y dejó claro que esa etapa de su vida llegó a su fin. Aunque aún le tiene un gran cariño, solo va a quedar como un bonito recuerdo.

"La hemos pasado bien bonito. Tengo bonitos recuerdos de ella. Yo no soy una persona mala, sí tengo un cariño todavía para ella, pero prefiero ahí de lejos...", declaró.

Evelyn resaltó que no se considera una mala persona, pero prefiere mantenerse lejos de Melissa. Además, descartó que vayan a proceder legalmente una contra la otra, ya que sus comentarios han dejado de afectarle hace mucho tiempo.

Es así que, la 'Reina del Sur' recordó que su relación con Farfán fue cercana durante años, pero un malentendido tras una fotografía con Melissa Klug provocó el fin del vínculo. Desde entonces, fortaleció su amistad con la empresaria.