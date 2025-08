¿Terminaron? Pamela López reaparece tras revelarse presunta infidelidad a Paul Michael

Pamela López reapareció en redes sociales al lado de Paul Michael, con quien protagonizó un video en Instagram que dejó claro que su relación continúa, pese a los recientes escándalos. Esta publicación llega luego de que el modelo argentino Renzo Spraggon afirmara haberse besado con ella, lo que generó gran revuelo mediático.

En las imágenes, la aún esposa del futbolista Christian Cueva se mostró sonriente y muy cercana al cantante, con quien compartió gestos de cariño que desmentirían los rumores de una posible ruptura. La pareja incluso se dio un beso, dejando ver que, pese a las especulaciones, mantienen una conexión estable.

El momento fue musicalizado con el tema "Polémica" del cantante Cris MJ, lo que algunos interpretaron como una indirecta sobre su situación actual. La elección del tema no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes han estado atentos al desenlace de esta historia desde que estalló la controversia.

Pamela López y Paul Michael reaparecen

El nombre de Pamela volvió a ser tendencia luego de que Renzo Spraggon revelara en televisión que tuvo un acercamiento íntimo con ella frente a Paul Michael. A pesar del impacto de esa confesión, la animadora de eventos ha preferido mostrarse firme y sin declaraciones públicas directas al respecto.

Por ahora, la presencia de Pamela junto a Paul Michael en redes parece ser su forma de responder a las críticas y dejar atrás los rumores de infidelidad. Mientras tanto, la relación con Christian Cueva continúa siendo incierta, ya que no se han pronunciado sobre un posible divorcio.

Durante su conversación con Magaly Medina, Renzo Spraggon explicó cómo conoció a Pamela López y qué sucedió durante la noche en cuestión. Según relató, ambos coincidieron en un evento social una semana antes de su encuentro en una discoteca, donde fueron presentados por la propia manager de López.

"Yo casi toda la noche estuve con Evelyn Vela, y una de las amigas de Pamela viene y nos presenta. Como a los 30 minutos me dice que vaya al box. No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso. Luego en el baño otra vez me saludó con pico", contó.