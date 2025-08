Dayanita llora en 'live' por su situación económica y se arrepiente de sus errores: "Quiero pedir perdón"

Dayanita sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo en TikTok, donde terminó rompiendo en llanto por la difícil situación que está atravesando, tras renunciar a JB en ATV y volver a las calles como cómica ambulante y trabajar en circos en provincias.

Dayanita llora y se arrepiente de sus malas decisiones

La actriz cómica, quien ha estado envuelta en escándalos en los últimos días, expresó que quiere pedir perdón a varias personas por todo lo que ha pasado en los últimos meses. "A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo. Quiero pedir perdón por todo lo que ha pasado, en serio, no entiendo", dijo entre lágrimas.

Además, reveló que varias personas la llaman constantemente para insultarla, y ha pensado en no seguir con su carrera artística, ya que ahora vive lejos de Lima, pues viene trabajando en circos. Dayanita afirmó que la mala racha que está atravesando se debe a que confió demasiado en las personas equivocadas.

Sin embargo, la actriz también dejó claro que no se avergüenza del trabajo que realiza actualmente, pero le pesa vivir en un lugar compartido con varias personas, ya que se siente acorralada al vivir en una carpa.

"A veces solo recibo llamadas para insultarme y decirme cosas feas. Miren dónde estoy viviendo ahora: arrinconada, en un circo trabajando. No me avergüenzo de lo que hago ", agregó.

¿Dayanita se arerepiente de dejar 'JB en ATV'?

Finalmente, sorprendió al decir que extraña a su papá, quien falleció hace varios años y con quien nunca llevó una buena relación. Dayanita contó que se encuentra acompañada de algunos amigos, se arrepiente de haber dejado muchas cosas en el pasado y pidió que no la juzguen.

"Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante. A veces la gente no cree en mí, cree que sigo portándome mal y haciendo cosas. Ahora, lo que hago es respetar muchas cosas en los circos", concluyó.

De esta manera, Dayanita enfrenta una etapa complicada lejos de la televisión y trabajando en circos, pero no pierde la fe en salir adelante. A pesar de los insultos y las críticas, afirma que no se avergüenza de su labor actual. Con lágrimas, pidió no ser juzgada y confesó que desea corregir sus errores para recuperar el cariño de quienes la apoyaron.