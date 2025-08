Tula Rodríguez vuelve a llevar al hospital a su hija por infección en su único oído: "Se lo cuido como oro"

Tula Rodríguez vive días complicados luego de regresar de sus vacaciones en México. Apenas pisó suelo peruano, tuvo que llevar de emergencia a su hija Valentina al hospital por un dolor muy fuerte en el único oído con el que cuenta la joven.

La también actriz mostró imágenes de su hija siendo revisada por la doctora. Más tarde, también reveló que la llevó al dentista para otros chequeos. Pero lo que más la tenía preocupada era el oído, pues Valentina nació con una sola oreja funcional y cada problema en esa zona es de alto riesgo. Desde la sala de espera, Tula no ocultó su preocupación.

"Ahora sí, esperando que atiendan a Valentina. Estoy de corre-corre. Ella está con el tema de la dentadura, pero ahorita lo que me tiene tiquitiqui es lo del oído. Como ella tiene uno, ese uno se lo cuido como oro. Entonces, cuando entra en riesgo, se me paran todos los pelos" , dijo Tula intranquila.

La conductora contó que ya pidió una nueva cita con el otorrino para la próxima semana, ya que por ahora la zona está muy inflamada y no se pudo realizar el lavado.

"Le he pedido cita a la doctora del otorrino para que le haga una medición auditiva, porque aún está súper tapada y no está escuchando mucho" , añadió.

En medio del susto, Tula también le hizo un llamado de atención a su hija, ya que el dolor comenzó días antes pero Valentina no tomó en serio la molestia.

"Esta niña está con un dolor terrible de oído. Yo me he hecho la que no estoy nerviosa, pero entenderán que ella tiene uno que le funciona al 100% y debo cuidarlo. No es culpa mía querida, es culpa tuya por no haberte cuidado", soltó en sus historias.