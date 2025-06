"Nací sin una oreja": Hija de Tula Rodríguez confiesa discapacidad y el motivo detrás de la carrera que quiere estudiar

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y del fallecido Javier Carmona, sorprendió al contar que nació sin una oreja. Con apenas 16 años, reveló que quiere estudiar una carrera poco común en el Perú, inspirada por su propia historia.

Valentina Carmona Rodríguez, la hija de Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona, contó por primera vez en televisión que nació sin una oreja. Con solo 16 años, la joven no solo habló de su discapacidad con total tranquilidad, sino que también contó que estudiará una carrera inspirada en su experiencia de vida. En una entrevista con "Día D", la joven habló con total sinceridad sobre la condición con la que nació.

"Nací sin una oreja", dijo con naturalidad. Desde pequeña ha usado un audífono y ahora una prótesis, lo que no le ha impedido tener una vida normal. "Yo tengo un audífono desde chiquita, me operaron a los seis y para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo", contó.