¿INDIRECTA PARA MARIO IRIVARREN?

Onelia Molina sorprende con curioso comentario en show infantil: "Como el amor que tengo, chiquitito"

La chica reality se presentó como animadora infantil en un centro comercial y no pasó desapercibida su frase que algunos relacionan con su reciente reconciliación con Mario Irivarren.

Onelia Molina sorprende con comentario en show infantil.
Onelia Molina sorprende con comentario en show infantil. (Composición: La Karibeña)
19/08/2025

Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al mostrarse en una nueva faceta profesional. La integrante de 'Esto es Guerra' debutó como animadora infantil el pasado 17 de agosto en un evento realizado en el centro comercial Mall del Sur. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un curioso comentario que habría aludido a su reciente reconciliación con Mario Irivarren.

Onelia Molina y su peculiar comentario sobre el amor

Durante el show, Onelia se subió al escenario y comenzó a interactuar con los pequeños asistentes con gran energía. Sin embargo, lo que generó curiosidad entre el público fue una frase que lanzó mientras mostraba un juego de pelotas:

"Les hemos traído unas pelotas así de chiquititas. Casi casi como el amor que yo tengo, chiquitito", exclamó la también influencer, provocando risas y aplausos entre los presentes.

En declaraciones para 'Amor y Fuego', Onelia precisó que no es la primera vez que anima shows para niños, ya que lo ha hecho desde temporadas navideñas. Además, descartó que su incursión en esta área busque competir con otras figuras del espectáculo.

"Yo no compito con nadie, yo hago mi chamba", señaló brevemente, dejando claro que su objetivo es ofrecer entretenimiento sin generar polémicas con colegas como Rosángela Espinoza, conocida por cobrar cinco mil soles por presentación.

La maternidad y la opinión de Onelia sobre la paternidad de Mario

La reciente declaración de Mario Irivarren sobre su deseo de convertirse en padre generó curiosidad entre los medios. Un reportero de 'Más Espectáculos' buscó a Onelia para conocer su reacción, pero la actriz se mostró prudente y evitó profundizar en el tema.

"Respeto absolutamente todo, lo de él y lo de todas las personas. Yo creo que son diferentes maneras de pensar y está bien", afirmó, mostrando una postura conciliadora y madura ante los planes de paternidad de su pareja.

Además, Onelia reveló que aunque no planea convertirse en madre a corto plazo, sí contempla la posibilidad en el futuro. La modelo explicó que recién a los 30 años busca la maternidad. 

"Me falta mucho por crecer. Yo creo que, en su momento, cuando tenga un hijo, le quiero dar de todo y tengo que planificarlo bien. Yo creo que sí, me gustaría ser mamá a los 30 y algo", confesó, dejando entrever que prioriza su desarrollo personal y profesional antes de asumir la maternidad.

Con esta nueva faceta profesional y su cauteloso enfoque sobre temas personales, Onelia Molina demuestra que sabe combinar su vida pública con su desarrollo personal, manteniendo un equilibrio entre su carrera y sus decisiones privadas.

