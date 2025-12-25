Falleció Pat Finn, reconocido actor de 'Friends' y 'The Middle', tras luchar contra el cáncer

El mundo del entretenimiento está de luto. Falleció Pat Finn, el actor conocido por su carisma y participación en emblemáticas series de televisión. El comediante murió el pasado lunes por la noche a los 60 años de edad, tras una valiente y prolongada batalla contra el cáncer.

Pat Finn murió a los 60 años

Según reportes obtenidos por TMZ, el actor Pat Finn falleció en su hogar de Los Ángeles, rodeado de su esposa Donna y sus tres hijos. Aunque la familia no ha detallado el tipo específico de enfermedad que padecía, fuentes cercanas indican que había estado luchando contra el cáncer de vejiga durante los últimos años.

Nacido en una familia que valoraba el humor, Pat Finn forjó su camino en la industria del espectáculo desde muy joven. Su historia está intrínsecamente ligada a la de una leyenda de la comedia, Chris Farley. Ambos fueron compañeros en la Universidad de Marquette en 1987, donde no solo jugaron rugby, sino que también compartieron sueños de llegar a la gran pantalla.

Más tarde, se mudaron juntos a Chicago y se unieron a la prestigiosa compañía de improvisación Second City, la cuna de grandes humoristas. Mientras Farley se convertía en una estrella de 'Saturday Night Live', Finn comenzó a dejar su huella en la televisión con personajes que, aunque secundarios, resultaban memorables por su calidez y timing cómico.

Sus papeles más icónicos: De 'Seinfeld' a 'The Middle'

Para los fanáticos de las sitcoms, el rostro de Pat Finn es sinónimo de nostalgia. En los años 90, tuvo una participación muy recordada en 'Seinfeld' interpretando a Joe Mayo, el hombre famoso por dar fiestas donde todos tenían una tarea asignada. También se le recuerda en la serie 'Friends', donde interpretó al Dr. Roger.

Sin embargo, su papel más estable y querido por las nuevas generaciones fue el de Bill Norwood en la exitosa serie de ABC, 'The Middle'. Entre 2011 y 2018, Finn interpretó al amable y a veces despistado vecino de la familia Heck, ganándose el cariño del público.

A lo largo de su trayectoria, destacó en producciones televisivas como 'The George Wendt Show', donde interpretó a Dan Coleman, y en 'Murphy Brown' bajo el papel de Phil Jr. Su talento también llegó a la gran pantalla con participaciones en filmes como 'The Bachelor' y 'Dude, Where's My Car?'.

En resumen, Pat Finn murió a los 60 años tras una lucha contra el cáncer. La partida del actor deja un vacío en la comedia televisiva, pero su legado perdurará a través de los entrañables personajes que marcaron a toda una generación de espectadores.