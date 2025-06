Comediante acusa a Xiomy Kanashiro de apropiarse de su famosa frase 'Oño': "No te ha costado a ti"

Xiomy Kanashiro se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que la comediante conocida como 'La Marikarmen' presentó una oposición para que la bailarina no patente la palabra 'Oñó' como suya en Indecopi, asegurando que fue ella quien realmente popularizó la frase en redes sociales.

La mañana de hoy, el programa América Hoy presentó la versión de la comediante de la comunidad LGBT, La Marikarmen, quien dijo que acudió a Indecopi para patentar su frase, pero se dio con la sorpresa de que esta ya había sido registrada anteriormente por Xiomy.

Asimismo, ante las cámaras de América Hoy, aseguró que no le molesta que otras personas utilicen la frase que ella popularizó en redes. Sin embargo, se mostró en contra de que Xiomy intente apropiarse de ella, patentarla y lucrar con eso.

"Fui a Indecopi y me doy con la sorpresa de que la señorita Xiomy Kanashiro lo quiera registrar o patentar como suyo. A mí no me molesta que lo utilicen en todo el mundo, pero ya quererlo registrar o patentar, yo creo que es algo que no se debe hacer", indicó.