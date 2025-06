Xiomy Kanashiro sorprende con look utilizando prendas de diseñador tras shopping con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán viajaron a Europa hace unos días, y sus fotos juntos no han pasado desapercibidas para nadie, ya que ambos se mostraron luciendo exclusivas prendas de reconocidos diseñadores de moda. Es de las pocas veces que la bailarina presume sus compras.

Xiomy Kanashiro viste prendas de diseñador

La bailarina sorprendió a todos sus seguidores al publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. En una de ellas aparecía junto a Jefferson Farfán, y se notaba que acababan de hacer compras en Milán, específicamente en la tienda de Dolce & Gabbana, ya que llevaban bolsas de la marca.

No obstante, el look de Xiomy no pasó desapercibido, ya que lucía una camiseta básica de Dolce & Gabbana, un bolso de la marca Louis Vuitton y unos lentes de la firma Versace, modelo Medusa. La bailarina también usó joyería dorada para complementar su atuendo.

Xiomy luce ropa de diseñador

Cabe resaltar que es la primera vez que Kanashiro publica una fotografía mostrando prendas de diseñador, ya que anteriormente no se le había visto usando este tipo de ropa. Los comentarios en su publicación fueron variados, ya que muchos la felicitaban por su relación con Jefferson, mientras que otros no estaban de acuerdo con la exposición de su romance.

Jefferson y Xiomy en Italia

La relación de Jefferson y la 'Chinita' se hizo oficial hace unos meses, después de varias semanas de rumores, y desde entonces no han dejado de demostrar el amor que sienten el uno por el otro. Jefferson dijo que está enamorado y comprometido en un capítulo de su pódcast, mientras que Xiomy hizo lo mismo en diversos programas.

Por otro lado, es bien sabido el gusto de Jefferson Farfán por las marcas de lujo. En más de una oportunidad ha demostrado que es amante de firmas como Louis Vuitton, Goyard, Balenciaga y Amiri. Ahora, al parecer, ha contagiado a su novia con su gusto por las prendas exclusivas.

El futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una galería de fotos de su reciente viaje a Milán, Italia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en una de las fotos aparecía junto a Xiomy, convirtiéndose en la primera imagen juntos que se queda de forma permanente en su perfil, ya que antes solo habían publicado historias que desaparecían a las 24 horas.

En la primera imagen del carrusel aparecía Jefferson llevando una bolsa de compras de Prada, además de un bolso de la misma marca. En la segunda imagen, el empresario posaba junto a su novia, y ambos llevaban compras de Louis Vuitton y Prada. También dejaron ver que comieron pizza y tomaron vino.

De esta manera, el reciente viaje de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro no solo confirmó su gusto por la moda de lujo, sino también la solidez de su romance. Ambos se mostraron felices y enamorados, luciendo prendas exclusivas y compartiendo momentos únicos en Milán, Italia.