Pamela López causa revuelo al grabar trend con Paul Michael y sus hijos: "Déjalo que en su 'Cueva' siga llorando"

La relación entre Pamela López y el salsero Paul Michael continúa dando de qué hablar. Desde que confirmaron que mantienen un vínculo exclusivo, la pareja se ha dejado ver constantemente incluso emprendieron juntos el proyecto de la discoteca 'La Cueva de KittyPam'. Sin embargo, lo que ha generado más revuelo ha sido la cercanía del cantante con los hijos que la influencer tuvo con el futbolista Christian Cueva.

A través de su cuenta de TikTok, Pamela López sorprendió al compartir un video donde aparece junto a sus tres hijos y Paul Michael realizando el trend del tema "Cantinero", interpretado por el salsero en colaboración con Anda. Lo que más llamó la atención del clip fue la letra de la canción, que para muchos contiene indirectas hacia Christian Cueva.

Este video se publicó pocos días después de que López denunciara públicamente que Pamela Franco, actual pareja de Cueva, habría fotografiado a sus hijos sin su consentimiento en un aeropuerto. Como si fuera poco, la influencer también difundió otro trend donde aparece solamente con Paul Michael, encendiendo aún más las redes sociales.

Hace unos días, Paul Michael fue anunciado en 'Esto es Guerra' como uno de los convocados a formar parte del programa reality si pasa todos los juegos. Aunque no participa en muchos juegos, el joven fue entrevistado por la streamer Zully desde su cuenta de Kick.

Es así que mientras el cantante revelaba parte de su carrera musical, entre otras cosas más, menciona la relación amorosa que mantiene con Pamela López. Cuando menciona a la aún esposa de Christian Cueva, la streamer Zully desconoce quien es y la termina confundiendo con Pamela Franco.

"En el mundo mediático, Pamela López", le dice Paul Michael y Zully le pregunta: "¿No es la que canta cumbia?", y él responde con incomodidad: "No, ella es otra Pamela". La streamer siguen sin reconocerla: "¿Pamela López quién es? se ve interesante el nombre, debe ser muy guapa", y el artista agrega: "Sí, es hermosa, una princesita (¿pero no canta?) no, ella no canta".