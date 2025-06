¡Louis Vuitton y Prada! Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro hacen shopping de lujo en Italia

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están más enamorados que nunca, y prueba de ello es que recientemente realizaron un viaje a Europa, donde se mostraron felices haciendo compras de lujo en exclusivas tiendas como Louis Vuitton y Prada. El exfutbolista y la bailarina desataron furor en redes sociales con su primera foto juntos.

Jefferson y Xiomy hacen compras de lujo

La relación de Jefferson y la 'Chinita' se hizo oficial hace unos meses, después de varias semanas de rumores, y desde entonces no han dejado de demostrar el amor que sienten el uno por el otro. Jefferson dijo que está enamorado y comprometido en un capítulo de su pódcast, mientras que Xiomy hizo lo mismo en diversos programas.

Por otro lado, es bien sabido el gusto de Jefferson Farfán por las marcas de lujo. En más de una oportunidad ha demostrado que es amante de firmas como Louis Vuitton, Goyard, Balenciaga y Amiri. Ahora, al parecer, ha contagiado a su novia con su gusto por las prendas exclusivas.

El futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una galería de fotos de su reciente viaje a Milán, Italia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en una de las fotos aparecía junto a Xiomy, convirtiéndose en la primera imagen juntos que se queda de forma permanente en su perfil, ya que antes solo habían publicado historias que desaparecían a las 24 horas.

En la primera imagen del carrusel aparecía Jefferson llevando una bolsa de compras de Prada, además de un bolso de la misma marca. En la segunda imagen, el empresario posaba junto a su novia, y ambos llevaban compras de Louis Vuitton y Prada. También dejaron ver que comieron pizza y tomaron vino.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Xiomy se defiende las críticas en redes

Hace unas horas, la bailarina publicó un video bailando un trend viral de TikTok. Aunque la mayoría de comentarios destacaban su gran belleza, hubo una joven que la cuestionó por la calidad de su contenido. "¿Solo sabes hacer eso?", preguntó.

La respuesta de Xiomy no se hizo esperar. Afirmó que se divierte haciendo videos de baile, pero que en realidad trabaja mucho. "No, tengo cinco trabajos, pero me divierto haciendo TikTok", indicó.

Enseguida, la usuaria replicó diciendo que le da pena ver cómo Xiomy muestra sus curvas en redes sociales. "Me asquea ver que tanta mujer se exhibe como carne barata", dijo, generando indignación entre los demás internautas.

Kanashiro no pudo pasar por alto este comentario y decidió cerrar la conversación, indicando que solo disfruta del baile e invitándola a no ver su contenido si no es de su agrado. "¿Me exhibo? Jajaja, bendiciones reina, solo estoy bailando. Si no te gusta, pasa el video", sentenció.

Es así que, la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue consolidándose con gestos públicos de amor, como su reciente viaje a Europa. Ambos demostraron su gusto por las marcas de lujo y dejaron claro que están más enamorados que nunca, compartiendo momentos especiales juntos.