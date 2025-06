'Metiche' cuestiona a Pamela López tras afirmar que sufre de extorsiones: "A tus hijos no los muestres en redes"

Hace varios meses, Pamela López denunció ante la policía que estaba sufriendo de extorsiones y estaban amenazando a su familia. Ahora en una conferencia de prensa, la influencer afirmó que viene recibiendo estas amenazas y se encuentra preocupada por la seguridad de sus hijos. Ante esto, Kurt Villavicencio la cuestiona porque es ella misma quien los expone en las redes sociales.

En su programa 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio comentó sobre la conferencia de prensa de Pamela López, donde reveló que sigue siendo víctima de extorsiones y que estaría preocupada por sus hijos. Es así que al leer la carta notarial, el conductor opinó que no debería exponerlos en sus redes sociales, ya que su cuenta es pública.

El popular 'Metiche' recordó el momento en que las hijas de Pamela López grabaron el trend de Paul Michael siendo compartido en todas las redes sociales para promocionar la canción de su saliente. Esto no sería algo preventivo para cuidar a sus pequeños de las extorsiones y le aconseja que solo debería aparecer ella con el cantante.

"Hay otro detalle Pamela López, si tu has sido extorsionada varias veces como lo has mostrado una grave preocupación por ti y tus hijos ¿Por qué hiciste que tus hijos hicieran esos cantos, ese trend de la canción de tu colágeno? porque está bien tu eres madre de familia, vives feliz con tus hijos, pero si estas tan preocupada por las extorsiones, a tus hijos no los muestres en tus redes. Muéstrate tú con tu colágeno", expresó.

Además, Kurt Villavicencio también comentó que Paul Michael no es solo su saliente, sino también su pareja de manera oficial aunque trate de negarlo. Aunque en los últimos días han estado separados desde que el cantante ingresó a 'EEG'.

"Dice que él (Paul Michael) le ha traído luz y paz a su casa, ya estás admitiendo que es tu pareja, no vengas con cuento que es tu amigo. El día de tu cumpleaños que te llevó los mariachis por canje, te lo chapaste y no solo ese día, paran juntos de arriba para abajo. Ahora que está en 'EEG' no paras con él, pero cuando no tenía oficio ni beneficio conocido, paraban pegados", señaló.