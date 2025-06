Alejandra Baigorria no tiene problema que Macarena Vélez entre a 'EEG': "Yo feliz que le den chamba"

Ante el ingreso de Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Flor Ortola a 'Esto es Guerra', muchos usuarios del público han pedido el regreso de Macarena Vélez para que sea el refuerzo de Onelia Molina. Ahora, la empresaria de Gamarra ha salido a declarar sobre el posible ingreso de la expareja de su esposo Said.

Alejandra Baigorria sobre Macarena

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria habló sobre Onelia Molina afirmando que la llegada de ella y Vania Bludau es parte del reality donde forman parte. Así mismo, comentó que no tendría ningún problema en que Macarena Vélez ingrese a 'Esto es Guerra'.

"La última vez que estuve donde ya estaba comprometida con Said, Macarena también estaba en el programa y no hay problema. Yo saludo, competimos bacán, me mato de risa. Lo que pasa es que si uno tiene seguridad en su matrimonio como en mi caso, a mí no me importa si meten a Macarena mañana, yo ya no estoy, pero si tengo que estar, normal", expresó.

Así mismo, la joven empresaria de Gamarra resaltó que tiene cierta madurez para poder competir y trabajar al lado de la expareja de su esposo Said Palao. Además, afirma que no es culpa suya de que hasta ahora no la han llamado, sino es decisión de la producción.

"Eso se llama madurez, yo soy segura de lo que soy, me puedes meter a quién sea y me lo voy a revolcar con el micro, no pasa nada. Yo entiendo lo que es un reality, para mí feliz que le den chamba a Macarena, no tengo problema, pero ya no es por mí, es por la producción que no la quiere llamar", agregó.

¿Macarena quiere entrar?

Durante el podcast donde Onelia Molina es conductora, Macarena Vélez fue consultada directamente por esa posibilidad de regresar a 'Esto es Guerra', la ex chica reality respondió con una sonrisa en el rostro:

"Mira, no lo sé. Todo depende. Igual no me han dicho nada, pero creo que ya sé por qué no me han dicho nada", soltó entre risas. Onelia no dudó en bromear también al respecto: "Cuando Maca vuelve, algunas personas salen", frase que dejó entrever que su regreso podría incomodar a más de uno dentro del set.

Finalmente, Macarena Vélez estaría muy interesada de regresar nuevamente a 'Esto es Guerra' para apoyar a su amiga Onelia Molina. Alejandra Baigorria también declaró que si entra la expareja de Said Palao, tampoco tendría ningún problema.