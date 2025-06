Onelia Molina lanza indirectas tras regreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a 'EEG': "No me prestaría para ese tipo de show"

La reciente incorporación de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a 'Esto es Guerra' causó sorpresa entre los televidentes, pero también generó incomodidad en algunos participantes del reality, especialmente en Onelia Molina. La integrante de la nueva generación rompió su silencio en su podcast Doble Sentido, donde dejó entrever su molestia por el regreso de ambas figuras.

Durante el último episodio de su podcast, Onelia Molina se sinceró con sus seguidores respecto a cómo vivió el regreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria. Aunque no mencionó sus nombres de forma directa, sus declaraciones fueron claras y apuntaban a lo que ella considera una falta de empatía y respeto por parte de algunas personas dentro del programa.

Además, Onelia también dejó claro que, según sus principios, nunca se prestaría a situaciones que considera innecesarias para generar show mediático.

"Yo no me hubiera prestado para entrar, hacer ese tipo de show. Creo que hay un tipo de respeto, consideración y empatía que, en cuanto a mis valores, yo no hubiera actuado de esa manera", sentenció, desatando una ola de comentarios en redes sociales.