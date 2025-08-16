Pamela López explota en las redes y niega que gaste su dinero en Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

La influencer Pamela López se encuentra nuevamente en un problema legal con Christian Cueva. Durante su descargo en una transmisión en vivo, la señora tuvo varias detractores en los comentarios y dejó en claro que no mantiene a Paul Michael.

Pamela López niega que mantiene a Paul Michael

Desde que la pareja Pamela López y Paul Michael vienen saliendo, han recibido muchas críticas por su diferencia de edad. Además, el cantante urbano ha sido señalado en más de una ocasión de estar aprovechándose de la fama de su novia. Luego, señalaron que la señora lo estaría manteniendo aparentemente porque el joven no tendría un trabajo permanente en la música.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Pamela López no dudó en responder a las críticas de varios usuarios. De una forma muy expresiva señaló que no mantiene a su pareja, ya que todo lo ganado en sus trabajos ocasionales sería para sus hijos.

"Lo mucho o poco que tengo todo ese 100 % no es para mi colágeno, yo no mantengo a mi colágeno", expresó la nueva influencer por medio de su cuenta de TikTok.

Paul Michael ya no está en Orquesta Candela

En el programa 'Magaly TV La Firme', la periodista reveló que Paul Michael ya no forma parte del los nuevos afiches de Orquesta Candela. Esto se debe a que ya no forma parte del grupo de cumbia.

Como se recuerda, el novio de Pamela López fue anunciado hace un mes como el nuevo jale, pero ya todo se habría acabado por su falta de compromiso con la agrupación. Además, agregan que el joven cantante de 27 años estaría en otros proyectos como solista aparentemente.

"Bueno, la verdad él ya no pertenece a la Orquesta Candela, por cosas y proyectos que él tiene. La verdad nosotros necesitamos a alguien que se dedique al 100% a lo que es la orquesta. Decidimos cada uno tomar su camino, de repente por ahí tú sabes que también el hecho de entrar a la cumbia es un poco complicado. Especialmente cuando la cumbia es muy sentimental, es totalmente diferente al género urbano", expresó Víctor Yaipén Jr. al programa de TV.

Paul Michael estaría ahora en proyectos personales tras dejar Orquesta Candela, pero ahora muchos usuarios lo vienen criticando llamándolo 'mantenido' de Pamela López. Por su parte, la ex de Christian Cueva señaló que no sería cierto y que todas sus ganancias serían para sus hijos.