César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani: "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

Hace meses, Suheyn Cipriani denunció a César Vega por agredirla físicamente frente a su pequeña. El último domingo, la joven modelo se sentó en 'El valor de la verdad' donde contó todo lo que vivió con el salsero y ahora, él sale a contar su historia en otro medio televisivo.

César Vega afirma que es alcohólico

Por medio de las redes sociales del programa 'Día D' se reveló que tendrán una entrevista exclusiva con el cantante César Vega. El artista ha estado involucrado en una polémica tras haber agredido a la madre de su última hija.

Luego de que Suheyn Cipriani saliera en 'El Valor de la Verdad' contando su verdad sobre lo que vivió con el salsero, ahora él sale a contar su parte de la historia. En el avance se puede ver cómo el artista peruano confirma que llegó a destruir 12 puertas producto de su agresividad y confirma que es un alcohólico.

"¿Es verdad que llegaste a romper a patadas 12 puertas?", le pregunta la entrevistadora, y César Vega responde: "Eso es cierto, no tengo por qué negarlo (...) Soy alcohólico y no vengo a justificarme".

Este programa estará revelando toda la entrevista este domingo 17 de agosto a las 9:50 p.m. en el canal 9. Al parecer, el salsero aceptaría todo lo que habría cometido con su expareja y madre de su última hija.

Lo que relató Suheyn Cipriani

La modelo contó que el cantante de salsa la había agredido en múltiples oportunidades y, además, tenía graves problemas con el alcohol, lo cual provocaba que él la agreda constantemente y termine rompiendo las puertas de su departamento hasta en 12 oportunidades.

Beto Ortiz mostró un video que Suheyn Cipriani grabó mientras vivía esas situaciones difíciles; en él se escuchan insultos de César Vega mientras ella le pide que se detenga. La modelo empezó a registrar esos momentos porque la madre del cantante no le creía cuando se lo contaba.

Suheyn explicó que denunció al cantante, quien se declaró culpable y fue condenado a un año y medio de prisión suspendida y a pagar 2,000 soles como reparación civil. "Estuvo detenido dos días", reveló.

Todo lo que la modelo Suheyn Cipriani sufrió en su relación con César Vega lo contó hace unos días, y ahora, el salsero saldrá en un medio de TV para hacer 'mea culpa' de sus acciones. Hasta el momento, solo se ha revelado que acepta ser una persona agresiva y alcohólica.