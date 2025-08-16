RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Hace 'mea culpa'?

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani: "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

El cantante César Vega se presentará en una entrevista exclusiva para un medio donde acepta ser una persona alcohólica y habría hecho vivir hechos agresivos a Suheyn Cipriani.

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani
César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani (Composición Karibeña)
16/08/2025

Hace meses, Suheyn Cipriani denunció a César Vega por agredirla físicamente frente a su pequeña. El último domingo, la joven modelo se sentó en 'El valor de la verdad' donde contó todo lo que vivió con el salsero y ahora, él sale a contar su historia en otro medio televisivo.

César Vega afirma que es alcohólico

Por medio de las redes sociales del programa 'Día D' se reveló que tendrán una entrevista exclusiva con el cantante César Vega. El artista ha estado involucrado en una polémica tras haber agredido a la madre de su última hija. 

Luego de que Suheyn Cipriani saliera en 'El Valor de la Verdad' contando su verdad sobre lo que vivió con el salsero, ahora él sale a contar su parte de la historia. En el avance se puede ver cómo el artista peruano confirma que llegó a destruir 12 puertas producto de su agresividad y confirma que es un alcohólico. 

"¿Es verdad que llegaste a romper a patadas 12 puertas?", le pregunta la entrevistadora, y César Vega responde: "Eso es cierto, no tengo por qué negarlo (...) Soy alcohólico y no vengo a justificarme".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Dia D (@diad.atv)

Este programa estará revelando toda la entrevista este domingo 17 de agosto a las 9:50 p.m. en el canal 9. Al parecer, el salsero aceptaría todo lo que habría cometido con su expareja y madre de su última hija. 

Lo que relató Suheyn Cipriani

La modelo contó que el cantante de salsa la había agredido en múltiples oportunidades y, además, tenía graves problemas con el alcohol, lo cual provocaba que él la agreda constantemente y termine rompiendo las puertas de su departamento hasta en 12 oportunidades.

Pamela López responde con todo a Christian Cueva: "Estamos hablando de una persona mitómana"
Lee también

Pamela López responde con todo a Christian Cueva: "Estamos hablando de una persona mitómana"

Beto Ortiz mostró un video que Suheyn Cipriani grabó mientras vivía esas situaciones difíciles; en él se escuchan insultos de César Vega mientras ella le pide que se detenga. La modelo empezó a registrar esos momentos porque la madre del cantante no le creía cuando se lo contaba.

Suheyn explicó que denunció al cantante, quien se declaró culpable y fue condenado a un año y medio de prisión suspendida y a pagar 2,000 soles como reparación civil. "Estuvo detenido dos días", reveló.

Todo lo que la modelo Suheyn Cipriani sufrió en su relación con César Vega lo contó hace unos días, y ahora, el salsero saldrá en un medio de TV para hacer 'mea culpa' de sus acciones. Hasta el momento, solo se ha revelado que acepta ser una persona agresiva y alcohólica. 

Temas relacionados Alcoholico César Vega Día D rompe su silencio Suheyn Cipriani

Siga leyendo

Lo Más leído

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

¿Embarazada? Melissa Paredes estaría esperando un hijo junto a Anthony: "Amor, cuida al bebé"

últimas noticias
Karibeña