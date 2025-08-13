Samahara Lobatón estará en 'EVDLV': Contará sobre Jefferson Farfán, su relación con Bryan, Youna y más

Samahara Lobatón se ha convertido en una de las influencers más vistas en el Perú, donde cuenta su rol como madre y da tips para cuidar a sus hijos. Ahora, el programa 'El Valor de la Verdad' ha anunciado que la hija de Melissa Klug estará sentada en el sillón rojo contando todo lo que sabe de Jefferson Farfán.

¡Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'!

Por medio de las redes sociales, Beto Ortiz reveló que la próxima invitada a sentarse en 'El Valor de la Verdad' es Samahara Lobatón. La joven influencer aparece en el video de avanza contando detalles sobre su vida, pero lo primero que se revela es que contará sobre la relación que tuvo Jefferson Farfán con su ex mejor amiga Ivana Yturve.

"Éramos uña y mugre, y ella nunca me dijo que estaba saliendo con él. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos... lo que hace la calentura y el amor", revela en un inicio Samahara.

Después, conversan sobre aquel tema y la hija de Melissa Klug deja entrever que el ex de su madre se habría metido con varios de sus amigas cercanas. Todo eso habría pasado entre los años donde la 'Foquita' salía con Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro.

"¿Cuántas de tus amigas han tenido affairs con Jefferson Farfán? ¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?", le pregunta Beto, y Samahara responde: "Este es el proceso de las tres juntas".

¿Farfán no quería a Bryan Torres con Lobatón?

Así mismo, la joven madre también cuenta que Jefferson Farfán no quería que Bryan Torres sea pareja de ella. Es así como aparentemente habría leído una conversación donde la 'Foquita' planeaba un ampay para el salsero y así separarla de ella, sin importar de cómo quedaría frente al público.

"Él le escribió un mensaje a Bryan que yo leí, donde le decía que no saliera conmigo, que le iba a armar un ampay para que lo vincularan con otra mujer (...) Sí, prácticamente humillándome", señala la joven madre.

Finalmente, Samahara Lobatón estará contando también de la agresión que sufrió de parte del padre de su primera hija, Youna. Todo esto lo hará público este domingo 17 de agosto en el programa 'El Valor de la Verdad'. Es la primera vez que la joven se sentará en el sillón rojo y contará varios pasajes de su vida.