Leysi Suárez confiesa que le gustaría participar en el 'Miss Mundo Latina Perú': "Tengo que pedir consejos"

Leysi Suárez sorprendió al revelar que le encantaría participar en el Miss Mundo Latina Perú, certamen de belleza dirigido por Angie Pajares. Este evento, que en el pasado tuvo como concursante a Florcita Polo, es reconocido por su exigencia y disciplina, características que lo han mantenido en el ojo público.

¿Leysi rumbo al Miss Mundo Latina Perú?

Según un reciente reportaje del programa América Hoy, Angie Pajares envió una invitación formal a la modelo para unirse en la categoría Mrs., destinada a mujeres mayores de 28 años. Este acercamiento generó gran entusiasmo en Leysi, quien no ocultó su curiosidad y ganas de vivir la experiencia de un concurso de esta magnitud.

"Hola, mi nombre es Angie Pajares, directora del Miss Mundo Latina Perú. Estuve viendo tu perfil y me pareces una excelente candidata para participar también este año en la categoría Mrs (dirigida a mujeres mayores de 28 años)", dice el mensaje que le envió Angie.

La artista se reunió con el equipo de producción del programa y no dudó en buscar la orientación de reinas de belleza reconocidas. Entre las figuras que considera consultar están Valeria Piazza, Viviana Rivasplata y Samantha Batallanos, esta última ya comprometida a asesorarla en técnicas de pasarela y proyección escénica.

Consciente de que la preparación será intensa, Leysi aceptó que deberá trabajar desde lo más básico para cumplir con las exigencias del certamen. Su motivación, sin embargo, parece superar cualquier obstáculo, pues asegura que sería un sueño portar la corona, símbolo que representa esfuerzo, elegancia y disciplina.

"Tengo que pedir consejos a Valeria Piazza, o Viviana Rivasplata, o Samantha Batallanos. No sé qué tan complicado sea participar en un certamen de belleza. Yo no sé ni caminar. Desde ahí empezamos mal, pero me encantaría participar",

Leysi se preocupa por Angie Pajares

No obstante, Suárez también expresó que entiende la estricta postura de la directora, recordando el caso de Florcita Polo, quien perdió el título por indisciplinas. Esta reflexión le hace considerar que mantener una conducta impecable será tan importante como brillar en el escenario. Con esa mezcla de emoción y respeto por las reglas, Leysi parece lista para dar un nuevo paso en su carrera.

"Justo hoy he venido a conversar con Samantha de eso, para que me dé los tips de cómo ganar, porque esa corona debe pesar", concluyó.

De concretarse la participación de Leysi Suárez, el Miss Mundo Latina Perú podría convertirse en uno de los retos más importantes para la exvedette, abriéndole una faceta completamente diferente en el competitivo mundo de la belleza.