Micheille Soifer critica a Christian Cueva por amenazas a 'La Mackyna': "Se araña demasiado"

Micheille Soifer no se quedó callada. La conductora cuestionó duramente a Christian Cueva tras conocerse que el futbolista habría llamado y amenazado a 'La Mackyna', luego de que el fisicoculturista opinara sobre su relación con Pamela Franco en el programa "Chimi churri".

Micheille Soifer arremete contra Cueva por llamada a 'La Mackyna'

Durante el programa "Arriba mi gente", Micheille Soifer consideró exagerada la actitud de Christian Cueva, pues habría llamado y amenazado a 'La Mackyna'. La conductora señaló que él mismo sigue alimentando la polémica alrededor de su vida personal, exponiéndose a comentarios y críticas constantes en redes y televisión.

Micheille Soifer fue clara al señalar que Christian Cueva estaría reaccionando de manera desmedida frente a las opiniones que se hacen sobre su relación sentimental. Para la cantante, el futbolista no estaría manejando bien la presión mediática y estaría respondiendo desde la molestia.

"Me parece que Cueva se está arañando demasiado", expresó la conductora, marcando distancia de cualquier tipo de amenaza como forma de respuesta ante una crítica pública.

Soifer también recordó que el propio Christian Cueva lanzó recientemente un videoclip donde hace referencia directa a los 280 soles que le habría yapeado a Pamela Franco, un detalle que rápidamente se volvió viral y generó comentarios de todo tipo.

"Él sabe que acaba de hacer un videoclip donde hace referencia a los 280 (soles) que le depositó a Pamela (Franco), creo que lo está tomando muy personal porque todo el mundo opina de esa relación", comentó, dejando en claro que cuando uno expone su vida privada, las reacciones son inevitables.

Además, Micheille cuestionó que el futbolista haya dirigido su molestia hacia 'La Mackyna', a quien considera una figura con menor peso mediático. Para ella, Cueva estaría aprovechándose de alguien a quien percibe como más vulnerable.

"No es algo en contra de ella (Pamela) o de él (Christian), creo que Cueva aprovecha para mandar sus chiquitas a los más débiles, que en este caso es 'La Mackyna' por más fortachón que sea", precisó.

Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta

Micheille Soifer también advirtió que Christian Cueva continuará siendo tema de conversación debido a los conflictos personales que aún arrastra. Recordó el enfrentamiento con Pamela López, madre de sus hijos, que salió a la luz tras una polémica videollamada.

"Cueva no va a salir todavía del ojo de la tormenta porque recordemos el episodio que vivió con Pamela López, de esa famosa videollamada donde tuvieron una discusión", señaló la conductora.

En el mismo programa, Fernando Díaz, compañero de Micheille, opinó que la carrera futbolística del jugador estaría atravesando un momento complicado, tanto por su rendimiento como por los constantes escándalos.

En conclusión, Micheille Soifer cuestionó a Christian Cueva y su forma de manejar las polémicas que rodean su vida personal. Mientras el futbolista sigue siendo noticia por sus conflictos fuera de la cancha, las opiniones continúan dividiéndose y el tema sigue dando que hablar en televisión y redes sociales.