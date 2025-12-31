Christian Cueva explota contra 'La Mackyna' tras críticas a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema conmigo?"

Una nueva controversia volvió a colocar a Christian Cueva en el centro de la atención mediática tras protagonizar una fuerte discusión telefónica con Mack Songhurst, conocido como 'La Mackyna', luego de que el comunicador difundiera audios en su programa digital 'Chimi Churri', donde expuso el tono agresivo del jugador y las presuntas amenazas que habría recibido del popular 'Aladino'.

'La Mackyna' expone la llamada y los reclamos de Christian Cueva

Durante la transmisión de su espacio, Mack Songhurst relató que Christian Cueva lo llamó de manera insistente hasta en seis ocasiones. Al responder una de esas llamadas, el conductor aseguró haber recibido una serie de insultos, amenazas y reclamos relacionados con los comentarios que él y su pareja, Norka Ascue, realizaron sobre su relación con Pamela Franco.

En los audios difundidos, se escucha a Cueva visiblemente alterado increpando a 'La Mackyna' por las críticas vertidas en el programa.

"Te habla Cueva, compare'. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conch$%& reconch#$%. ¿Qué fácil para ti hablar no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conch#$. ¿Quieres hablar, no? (...) ¿Tú crees que soy un huevón o mi mujer es una huevona? Tú tienes tu mujer y me he aguantado todo este tiempo sus comentarios como mie#$%, pensé que ibas a parchar, pero no puede hablar alguien que tiene rabo de paja", se le escucha decir al futbolista.

Ante la difusión del material, Mack Songhurst negó tener algún conflicto personal con el jugador y defendió su derecho a opinar sobre temas que forman parte de la coyuntura mediática: "Mano, yo no tengo ningún problema (...) si solamente hago un comentario. Todo el mundo comenta", expresó durante su descargo.

En otro fragmento del audio, Christian Cueva también manifestó su molestia por los comentarios realizados por Norka Ascue, asegurando que durante mucho tiempo decidió tolerarlos.

"No te he denunciado, no le he denunciado a tu mujer porque pierdo el tiempo (...) yo pensaba que tú como hombre vas a parchar", se oye decir al mediocampista. En otro audio le dice: "Tú acaso sabes de la vida del resto. A ti, contigo, me voy a agarrar. Yo te he dicho a ti, grábame. Con tu mujer no me he metido, ni contigo, pero cómo están en un programa dicen lo que se les da la gana. En algún momento nos vamos a cruzar. Si tú quieres hacer tu show, vamos a hacer show", agregó.

Hasta el cierre de esta nota, Christian Cueva no emitió un pronunciamiento público adicional tras la difusión de los audios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Pedido de garantías y acciones legales tras las amenazas

Luego de hacer públicos los audios, 'La Mackyna' reveló que acudió a la comisaría de San Luis para solicitar garantías para su vida, al considerar que las expresiones del futbolista constituyen una amenaza directa. Según explicó, el caso ya fue derivado al Ministerio del Interior y el proceso continuará en los próximos días.

"Fui a solicitar las garantías y ahora voy a proceder de otra manera. Por que eso de estar llamando amenazar es perdida de tiempo", señaló Mack Songhurst, marcando distancia del comportamiento atribuido a Christian Cueva.

Por su parte, Norka Ascue también anunció que tomará acciones legales contra el jugador y aseguró que no dejará de referirse al tema.

"¿Qué me vas a venir a denunciar? Tendrías que denunciar a todos: TikTok, medios, periódicos, Magaly, Peluchín, a todo el mundo, porque hablan de lo que ustedes muestran", afirmó con firmeza, dejando en claro que continuará ejerciendo su derecho a la opinión.

En conclusión, la llamada telefónica entre Christian Cueva y 'La Mackyna' volvió a poner bajo la lupa la relación tensa entre figuras del deporte, el espectáculo y los medios de opinión. La difusión de los audios y las acciones legales anunciadas evidencian que el conflicto trascendió el plano mediático y reabrió el debate sobre los límites de la crítica pública.