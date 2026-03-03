Exprocuradora Katherine Ampuero aplaude a equipo de Magaly Medina: "Hacen lo que la Policía no hizo"

La exprocuradora Katherine Ampuero sorprendió al pronunciarse en vivo sobre el caso de Lizeth Marzano y no dudó en elogiar públicamente al equipo de Magaly Medina. La abogada aseguró que el programa ha mostrado avances importantes que, según ella, no se han visto por parte de las autoridades.

Katherine Ampuero respalda a Magaly TV y cuestiona a la Policía

La exprocuradora Katherine Ampuero se pronunció en vivo sobre el caso de Lizeth Marzano y sorprendió al felicitar públicamente al equipo de Magaly Medina. La abogada aseguró que el programa "Magaly TV La Firme" ha mostrado avances que, según su opinión, no se han visto en las diligencias oficiales.

"Yo quiero felicitar a este equipo de trabajo, porque están haciendo lo que la Policía no ha hecho, lo que la Fiscalía no hace todos los días. Y Justamente cuando se dilata tanto las investigaciones, lo que genera es impunidad y los peruanos estamos cansados", afirmó la exprocuradora.

Sus declaraciones se dieron luego de que el espacio de la 'Urraca' difundiera nuevas imágenes del incidente. Estas imágenes han generado debate sobre la velocidad del vehículo involucrado y sobre el trabajo realizado por las autoridades.

"Los policías, los fiscales tienen las herramientas legales para actuar de manera inmediata. Aquí tuvieron la oportunidad de detener en flagrancia delictiva a este sujeto. Todos los ciudadanos que estamos siguiendo este paso ya no tenemos confianza en la Policía, no tenemos confianza en la Fiscalía", mencionó.

Nuevas imágenes y dudas sobre la velocidad

Durante el programa, Magaly presentó el video donde se observa el momento del impacto. La conductora cuestionó la versión que indica que el auto iba a 44 kilómetros por hora y pidió a los televidentes analizar lo que se ve en pantalla.

"Estas imágenes le pertenecen a nuestro programa. Ahí está. Miren ustedes. Ve ahí a a Lizzet corriendo. Miren, miren a la velocidad que la enviste Adrián Villar. a la velocidad y además nunca para, continúa, sigue. 44 km/h dicen los que manejan, todo aquel que manejan dice que eso será sería imposible esa velocidad", expresó Magaly en vivo.

Luego consultó directamente a Ampuero si la familia podía presentar un peritaje independiente. Ampuero recomendó que la familia realice una pericia de parte para que exista un debate técnico y hasta una reconstrucción de los hechos.

"(¿Si los peritos han determinado que es 44 km/h, la familia Marzano puede llevar otro perito y hacer un análisis con el video?) Lo recomendable es que hagan una pericia de parte. ¿Para qué? Para que se dé un debate pericial e incluso una reconstrucción de los hechos, porque yo también conduzco. Y el que va parece a 44 km/h es el vehículo que va detrás", expresó.

La exprocuradora recordó quién es la verdadera víctima del caso. Finalmente, fue tajante sobre el informe oficial.

"Lizeth Marzano es la única agraviada en este caso y obviamente como corresponde a la familia, por el dolor que están pasando... (El carro que va detrás va muy lento, porque creo que se queda como que atónito, mirando lo que ha pasado) Sí, ese sí pasa lento. Entonces, ya no hay confianza, en el resultado de esta pericia. No hay confianza ya en la Policía", señaló.

En conclusión, Katherine Ampuero respaldó el trabajo del equipo de Magaly Medina en el caso de Lizeth Marzano y la investigación a Adrián Villar. Pero no solo eso, sus declaraciones también pusieron en el centro del debate la actuación de las autoridades que sigue generando indignación y pedido de justicia.