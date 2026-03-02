Pamela López afirma que fue 'migajera' con Christian Cueva y podría repetir con Paul Michael: "Puede pasar"

Actualmente, Pamela López viene disfrutando de una relación romántica con Paul Michael desde hace un año. Ahora, la influencer salió en un programa a admitir que fue 'migajera' en su antigua relación con Christian Cueva, pero no descarta que pueda hacer lo mismo con el cantante de salsa.

Fue 'migajera' con Christian Cueva

Durante la visita de Pamela López en el podcast "Q' Bochinche", hablaron sobre el regreso de Suheyn Cipriani con el streamer Macarius tildándola de 'migajera'. Entonces, la influencer 'KittyPam' también afirmó que pasó por lo mismo con Christian Cueva.

"Por años fui migajera, dependencia emocional. Muchos lo sufren y es difícil salir de ese círculo vicioso, más aún cuando tienes niños, porque piensas que eso es toda tu vida (...) Federico es poco, es chancadito de cara. A veces el amor es ciego", expresó la influencer.

¿Repetiría lo mismo con Paul Michael?

Mientras van conversando, Pamela López señala que ya sería una 'migajera' en rehabilitiación tras separarse del 'Aladino'. Aunque, el conductor Samuel Suárez le consulta si perdonaría alguna traición de Paul Michael por estar enamorada de él.

"Mañana el Paul Michael no sé qué te hace y yo te veo ahí igualita perdonando, repite patrones porque puede pasar", le menciona Samu, y López responde: "Puede pasar ¿Cómo te voy a dar consejos a Suheyn pues?".

En otro momento, la influencer vuelve a comentar sobre ser 'migajera' nuevamente con su nueva pareja, pero señala que ya le ha dejado las cosas claras al cantante de salsa. Aunque afirma que hasta el momento, el cantante de Combinación de la Habana se ha portado muy bien con ella y su familia.

"Yo no tengo una bola de cristal, pero Paul Michael tiene las cosas súper claras, sabe todo lo que me ha tocado vivir, estar parada y ponerme fuerte. Ha pasado la prueba de fuego, es un año en que nadie le ha visto nada es un buen chico", salió López a defender a su pareja. Aunque dejó en claro que si Samuel saca algo de él, lo muestre ante los medios: "Obvio, me lo refriegas en la cara".

De esta manera, Pamela López señala que Paul Michael tendría las cosas claras para que no la dañe y que no sería nuevamente 'migajera' como lo fue en su relación pasada con Christian Cueva. Aunque, minutos ante lo duda y señala que no puede saber lo que pasará en el futuro en su relación.