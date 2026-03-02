Francesca Montenegro revela que Adrián Villar regresó al lugar del atropello: "Fue en bicicleta"

Durante una reciente entrevista concedida a Milagros Leiva en el programa "Sin Rodeos", Francesca Montenegro declaró que su expareja Adrián Villar le confesó que, tras el atropello que terminó con la vida de la campeona de buceo Lizeth Marzano, volvió al lugar de los hechos a bordo de una bicicleta. Según su testimonio, el propio Villar le relató ese retorno a la escena donde ocurrió el fatal accidente.

Influencer cuenta lo que habló con su exnovio tras accidente

Francesca Montenegro explicó que poco después del accidente, su expareja Adrián Villar ingrespo a su vivienda y le solicitó que la acompañe afuera y que también le llame a su padre, Juan Montenegro, revelándole que había tenido un 'accidente simple'.

Sin embargo, cuando se reunió con su padre Rubén Villar y la periodista Marisel Linares, Adrián Villar le confesó a la influencer que había tenido un accidente conduciendo el vehículo.

"Me dijo que ha tenido un accidente, que ha huido, que se ha quedado dormido, que ha pestañeado, que se había subido a la vereda y que 'arrolló un scooter'. Que después se fue a su casa, se cambió y en una bicicleta regresó a lugar a los hechos; pero que ya no vio nada", narró en la entrevista con Milagros Leiva.

Cabe mencionar que Francesca Montenegro sostuvo que desde el inicio le pidió a Adrián Villar que debía asumir responsabilidades y entregarse a las autoridades.

"En el minuto en que supimos, lo primero que hicimos fue pedirle que se entregue junto a nosotros. ¿Qué más que entregarse con el papá de tu enamorada, que supuestamente adoras?", se cuestionó en vivo.



Revala motivo por el que terminó con Adrián Villar

En medio de la conversación, sorprendió al revelar que su separación de Villar no se dio de inmediato ni fue una reacción directa al accidente. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a mirar con otros ojos la manera en que él afrontó lo sucedido, y fue entonces cuando tomó la decisión de poner punto final a la relación.

"Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba", manifestó al respecto.



Esta es la primera entrevista que Francesca Montenegro da en televisión nacional, ya que anteriormente solo declaró a los medios brevemente tras acudir a brindar sus declaraciones previo a la detención de su expareja.