RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡LO ECHÓ!

Francesca Montenegro revela que Adrián Villar regresó al lugar del atropello: "Fue en bicicleta"

La influencer confirmó que su expareja le reveló algunos detalles tras el brutal accidente, ya que el joven regresó al lugar de los hechos en una bicicleta.

Francesca Montenegro reveló qué le dijo Adrián Villar tras el atropello a Lizeth Marzano.
Francesca Montenegro reveló qué le dijo Adrián Villar tras el atropello a Lizeth Marzano. (Composición Karibeña)
02/03/2026

Durante una reciente entrevista concedida a Milagros Leiva en el programa "Sin Rodeos", Francesca Montenegro declaró que su expareja Adrián Villar le confesó que, tras el atropello que terminó con la vida de la campeona de buceo Lizeth Marzano, volvió al lugar de los hechos a bordo de una bicicleta. Según su testimonio, el propio Villar le relató ese retorno a la escena donde ocurrió el fatal accidente.

Influencer cuenta lo que habló con su exnovio tras accidente

Francesca Montenegro explicó que poco después del accidente, su expareja Adrián Villar ingrespo a su vivienda y le solicitó que la acompañe afuera y que también le llame a su padre, Juan Montenegro, revelándole que había tenido un 'accidente simple'.

Sin embargo, cuando se reunió con su padre Rubén Villar y la periodista Marisel Linares, Adrián Villar le confesó a la influencer que había tenido un accidente conduciendo el vehículo. 

"Me dijo que ha tenido un accidente, que ha huido, que se ha quedado dormido, que ha pestañeado, que se había subido a la vereda y que 'arrolló un scooter'. Que después se fue a su casa, se cambió y en una bicicleta regresó a lugar a los hechos; pero que ya no vio nada", narró en la entrevista con Milagros Leiva.

Francesca Montenegro toma radical decisión tras entrevista por el caso Lizeth Marzano: ¿Qué hizo?
Lee también

Francesca Montenegro toma radical decisión tras entrevista por el caso Lizeth Marzano: ¿Qué hizo?

Cabe mencionar que Francesca Montenegro sostuvo que desde el inicio le pidió a Adrián Villar que debía asumir responsabilidades y entregarse a las autoridades.

"En el minuto en que supimos, lo primero que hicimos fue pedirle que se entregue junto a nosotros. ¿Qué más que entregarse con el papá de tu enamorada, que supuestamente adoras?", se cuestionó en vivo.


Revala motivo por el que terminó con Adrián Villar

En medio de la conversación, sorprendió al revelar que su separación de Villar no se dio de inmediato ni fue una reacción directa al accidente. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a mirar con otros ojos la manera en que él afrontó lo sucedido, y fue entonces cuando tomó la decisión de poner punto final a la relación.

Mamá de Francesca Montenegro explica frase sobre "peces gordos" para Adrián Villar tras chats filtrados
Lee también

Mamá de Francesca Montenegro explica frase sobre "peces gordos" para Adrián Villar tras chats filtrados

"Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba", manifestó al respecto.

@riclatorrez #francescamarzano narra cómo se enteró lo que pasó con #LizethMarzano . #peru #adrianvillar #marisellinares ♬ sonido original - Ric La Torre


 Esta es la primera entrevista que Francesca Montenegro da en televisión nacional, ya que anteriormente solo declaró a los medios brevemente tras acudir a brindar sus declaraciones previo a la detención de su expareja.

 

Temas relacionados accidente Adrián Villar Francesca Montenegro Lizeth Marzano Marisel Linares

Siga leyendo

Lo Más leído

Testigo del atropello de Lizeth Marzano revela detalles inesperados: "Ha sido una negligencia de tiempo"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

¡Tras 30 años juntos! Carlos Alcántara se habría separado de su esposa Jossie Lindley

últimas noticias
Karibeña