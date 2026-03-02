Francesca Montenegro toma radical decisión tras entrevista por el caso Lizeth Marzano: ¿Qué hizo?

El caso que involucró la muerte de la deportista Lizeth Marzano sigue generando repercusiones en medios y redes sociales. Tras la divulgación de chats de Adrián Villar con su expareja Francesca Montenegro y su aparición en televisión, la influencer sorprendió a sus seguidores al tomar una drástica decisión.

Francesca Montenegro cierra redes tras entrevista

Francesca Montenegro, de 21 años, decidió eliminar su presencia digital luego de ser entrevistada por la periodista Milagros Leiva, en un programa donde habló sobre los hechos vinculados a Adrián Villar y la muerte de Lizeth Marzano. La influencer había permanecido en silencio durante los días previos, a pesar de que su nombre circulaba constantemente en medios y redes sociales.

Inicialmente, Montenegro deshabilitó los comentarios en sus publicaciones para reducir la presión social. Sin embargo, la acumulación de críticas y ataques la llevó a tomar la decisión de cerrar completamente sus cuentas, a pesar de que estas plataformas representaban una de sus principales fuentes de ingresos.

Este acto ha generado sorpresa y debate entre sus seguidores, quienes seguían de cerca su actividad digital y su papel en la cobertura del caso.

Francesca Montenegro cierra todas sus redes.

Cambio de apariencia y su explicación

En la misma entrevista para el programa 'Sin Rodeos', Francesca Montenegro abordó la controversia que surgió tras su drástico cambio de apariencia: el corte de cabello. La periodista le preguntó si la decisión había sido un intento de despistar a las autoridades o evitar ser identificada como supuesta encubridora.

La influencer aclaró que su motivación no tuvo relación con la investigación, sino con la presión mediática y el acoso que recibió ella y su familia.

"Quería desaparecer por la cantidad de odio que recibía yo, mi papá, mi hermano (16 años), que estaba en otro lado del planeta (Alemania), por algo que no habíamos cometido. Lo primero que le pedimos fue que se entregue y junto a nosotros, que lo estábamos acompañando", declaró Montenegro entre lágrimas, explicando que el cambio de look fue una forma de sobrellevar la situación emocional y proteger a su familia.

El cierre de redes y la explicación sobre su apariencia muestran cómo Francesca Montenegro enfrenta la presión social en un caso de gran atención nacional. La influencer buscó proteger a sus seres queridos y dejar claro que sus decisiones no buscaban evadir la ley, sino resguardar su privacidad. Mientras tanto, la cobertura mediática y el interés sobre su persona continúan.