Hermano de Lizeth Marzano no acepta las disculpas de Adrián Villar: "Descarados"

A casi dos semanas de la muerte de Lizeth Marzano, su hermano Gino Marzano salió a pronunciarse después del video de Adrián Villar compartido en redes sociales en donde pidió disculpas. Sin embargo, ha rechazado tajantemente el comunicado, considerándolo como una "falta de respeto" a la memoria de la deportista.

Gino Marzano rechazó el comunicado

Frente a las cámaras de 'Arriba mi Gente', el hermano de Lizeth Marzano señaló que está harto de que aún no lleguen a un veredicto respecto al caso de Adrián Villar, ya que hay pruebas suficientes para encarcelarlo.

"Es lamentable. Salió la familia Montenegro a dar explicaciones, pero todo lo que dicen es una serie de inconsistencia. La verdad es que cada día nos enteramos de nuevas evidencias y más pruebas. Tratan de dilatar el proceso, siguen generando más evidencias de este encubrimiento y pedimos a las autoridades que tomen una decisión feaciente", señaló al inicio de su entrevista.

Cuando se le consultó a Gino Marzano si había visto y aceptado las disculpas que emitió Adrián Villar, él resaltó que jamás aceptaría eso ya que es el responsable de la muerte de su hermana.

"No, definitivamente no (acepto las disculpas), el día de mañana se cumplen dos semanas de que mi hermana falleció y sale la persona que mató a mi hermana a pedir disculpas a la familia (...) Yo no trato de escucharlos, son tantas mentiras y tan descarados todos los que están participando en todo esto. Mi adre estuvo muy afectada", agregó con la voz entrecortada.

¿Qué dijo Adrián Villar en el video?

Recientemente se publicó un video en donde Adrián Villar reconoció su responsabilidad y su madre señaló que dicho mensaje fue registrado días antes de que se hiciera efectiva la captura. En el pronunciamiento, el joven de 21 años reconoce la gravedad de lo sucedido.

"Sé que Lizeth era una hija, una hermana, una deportista, estudiante. Y sé que su ausencia ha dejado un vacío que no va a poder ser llenado jamás. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice", expresó apenado.

Antes de finalizar su mensaje, Adrián Villar dejó en claro que no declarará a los medios más, ya que prefiere mantenerse alejado de todo lo que ha ocurrido y solo asumirá su responsabilidad.

"Con mucho respeto, ya no diré nada más al respecto. Y también con mucho respeto pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor, mientras todo el debido proceso sigue su curso. Lo siento muchísimo", concluyó.

Cabe señalar que su madre fue quien publicó el video en redes sociales, lo que mostró que está de su lado y resaltó que el material fue grabado mucho antes que lo detuvieran preliminarmente.