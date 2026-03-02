RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Abogado de Marisel Linares revela que la periodista está recibiendo amenazas: "Quiere declarar"

La defensa de Marisel Linares ha solicitado que la declaración de su patrocinada sea virtual, debido a que la periodista viene recibiendo amenazas contra su vida.

Abogado de Marisel Linares revela que la periodista está recibiendo amenazas (Composición Karibeña)
02/03/2026

La periodista Marisel Linares no ha realizado sus declaraciones hasta el momento de manera presencial. Su abogado Elio Riera se ha pronunciado hoy a la prensa señalando que su patrocinada está siendo amenazada contra su vida y por ello, pide una declaración virtual. 

Marisel Linares estaría siendo amenazada

Elio Riera, defensa de la periodista Marisel Linares, acudió hoy a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, para pedir que su patrocinada declare de manera virtual ante el Ministerio Público.

Afirma que este pedido está dentro de las razones lógica y debido a que la comunicadora viene recibiendo amenazas contra su vida. Señala que ella no ha cometido un delito y quiere responder de manera correcta, pero con seguridad.

"Hay que dejar en cuenta algo muy importante aquí la señorita Marisel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. Declarará en función a los actos por los que está siendo convocada y en efecto existen amenazas contra su vida, las cuales generan un motivo suficiente y razonal para pedir que sea virtual (la declaración), es motivo razonable", señaló.

Así mismo, el abogado Elio Riera señala que todas las pruebas han sido presentadas para que la declaración de la periodista Marisel Linares sea por virtual y no presencial. Señala que la expresentadora de televisión está decidida a contar toda la verdad en el caso de Lizeth Marzano. 

"Las pruebas han sido presentadas por conducto regular, yo lo he presentado, que existen amenazas para mi patrocinada, quiere declarar y lo hará con toda la verdad con respecto a los hechos por la cual está siendo investigada", declaró ante los medios. 

Asumirá la reparación civil

En otro momento, el abogado de la periodista también declaró que si hay un contrato que el auto en el atropello si está al nombre de Adrián Villar, pero de igual manera su patrocinada estará asumiendo la reparación civil en apoyo para alivianar el dolor de la familia de Lizeth Marzano. 

"Ha decidido, en comunión de esfuerzos y también en conjunto con la defensa, acceder en este caso a la reparación civil, a la responsabilidad civil en la medida que se ha ordenado por el juez", señaló.

De esta manera, la defensa de la comunicadora Marisel Linares ha salido a declarar denunciando que su patrocinada viene recibiendo amenazas contra su vida y ante eso, está pidiendo que su declaración por el caso Lizeth Marzano sea de forma virtual al Ministerio Público. 

